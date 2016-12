Bauch, Beine, Po & Arme – Die 30-Tage-Body-Challenge

Stuttgart, September 2015 – Der Figur fehlt die rechte Kontur, wir ärgern uns über verspannte Muskeln, unbewegliche Gelenke und Stoffwechselprobleme. Doch für umfangreiche Sportprogramme fehlt die Zeit. Wie sich ein komplettes Workout problemlos daheim und ganz ohne Hilfsmittel durchführen lässt, zeigt Fitness-Trainerin Hildegard Rebsch in ihrem neuen Buch „Die 30-Tage-Body-Challenge“ (TRIAS Verlag, Stuttgart, 2015). Sportmuffel und Fortgeschrittene finden hier wirksame Übungen und motivierende Trainingspläne für einen flachen Bauch, eine schmale Taille, straffe Beinmuskulatur, einen festen Po und schön definierte Arme. Die Food-Bloggerin und bekennende Genießerin Carina Tenzer hat sich diesem knackigen Training einen Monat lang gestellt und dokumentiert „live“, wie sie ihre persönliche Challenge erlebt hat.

„Mein Ziel war es, die besten Übungen für jede Problemzone zusammenzustellen, mit denen man ganz effektiv genau die Körperbereiche trainieren kann, die es besonders nötig haben“, sagt Hildegard Rebsch. Je nach sportlichem Ehrgeiz und Leistungsstand werden Bauch, Beine, Po und Arme einzeln oder in Kombination fit gemacht. „Krönung ist die ‚Vier-gewinnt-Challenge‛, bei der alle vier Problemzonen trainiert werden“, erklärt die Fitness-Trainerin.

15 verschiedene „Challenges“, das heißt konkrete Trainingspläne mit jeweils vier bis sechs Übungen, stehen zur Wahl. Anzahl der Wiederholungen und Intensität variieren täglich, ein Pausentag ist fest eingeplant. „Wer seine persönliche Challenge 30 Tage lang durchhält“, motiviert die Autorin, „wird jeden Tag stärker und fitter und am Ende garantiert mit einem strafferen Körper belohnt.“ Carina Tenzer bestätigt: „Ich bin sehr stolz, die Challenge geschafft zu haben, und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen!“

Wissenswertes: Starke Bauchmuskeln

Die Bauchmuskulatur setzt sich aus verschiedenen Muskelgruppen zusammen. Sie ist eine Art Muskelkorsett mit einer elementaren Bedeutung für den Rumpf, das Becken, die Aufrichtung, die Haltung und den Schutz der inneren Organe. Eine starke Rumpfmitte – also Bauchmuskeln und Muskeln des unteren Rückens – gilt als der Motor für sämtliche Bewegungen. Sie ist unsere Basis für Stabilität und Beweglichkeit, da sie den Rücken entlastet und Kräfte durch das Becken in die Beine oder in den Oberkörper überträgt.

Die Autorinnen:

Hildegard Rebsch ist Expertin für Functional Training mit einem eigenen Fitnessstudio in Backnang bei Stuttgart, das sie seit 35 Jahren mit ihrem Mann führt.

Carina Tenzer ist als Food-Bloggerin (www.newyorkcheesecake.de) köstlichen Rezepten und permanenten Verführungen ausgesetzt. Eine Lösung ihres Hüftgold-Problems war der Test der 30-Tage-Body-Challenge.