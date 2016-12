10 Jahre Basenfasten: Sabine Wacker auf Jubiläumstour

Stuttgart, Oktober 2013 – Basenfasten, die milde Fastenmethode, feiert Jubiläum. Seit vor rund elf Jahren das erste Buch zum Thema erschien, hat sich das Basenfasten nach der Wacker-Methode® zu einer konstanten Größe im Ratgebermarkt entwickelt. Zum Jubiläum „10 Jahre Basenfasten“ hat der TRIAS Verlag unter den Teilnehmern der Buchhandels-Jubiläumsaktion drei Veranstaltungen verlost. Jetzt war Sabine Wacker, „Erfinderin“ des Basenfastens, im Buchhaus Antiquariat Stern-Verlag in Düsseldorf, in der Buchhandlung Bacher in Schorndorf und in der Bücherstube in St. Augustin zu Gast.

„Wir freuen uns, dass Sabine Wacker bei uns war“, so Elke Hawlicek von der Buchhandlung Bacher, wo gestern die letzte der drei Jubiläumsveranstaltungen stattfand. „Es war ein gelungener Abend, für den wir sehr viel positives Feedback von unseren Kunden bekommen haben.“ Bettina Zobel vom Buchhaus Stern-Verlag bestätigt: „Die Veranstaltung hat fast 80 Gäste in die Buchhandlung gelockt. Das Infoangebot von Frau Wacker kam bei der Zielgruppe sehr gut an.“ Und auch Andrea Eder von der Bücherstube St. Augustin ist zufrieden: „Frau Wacker ist eine Persönlichkeit, die ihre Sache überzeugend vertritt. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung mit vielen Informationen und einer spannenden Diskussionsrunde.“ Die erfahrene Referentin Sabine Wacker steht auf Anfrage für weitere Veranstaltungen zur Verfügung.



Mit zwölf Titeln bedient TRIAS heute die konstante Nachfrage nach fachkundiger Information zum Thema Basenfasten. Ende 2002 erschien mit „Basenfasten. Das Gesundheitserlebnis“ das erste Buch zum Thema. Seitdem entwickelt sich das Programm stetig weiter. „Wir holen die Zielgruppen an unterschiedlichen Stellen ab,“ so TRIAS Programmplanerin Uta Spieldiener. „‚Basenfasten für Eilige‛ zum Beispiel ist ein informatives Einsteigerbuch, ‚Basenfasten ! Die Wacker-Methode©‛ hingegen ist die ‚Bibel‛ für alle, die in die Tiefe gehen wollen. Und mit den Kochbüchern liefern wir, was die Zielgruppe am meisten will: Rezepte, Rezepte, Rezepte!“