Grüne Smoothies und Rohkost: 7 Tage grün

Stuttgart, November 2013 – In Hollywood tragen Stars nicht mehr Kaffee im Pappbecher, sondern sattgrüne Getränke spazieren. Was ist an den grünen Smoothies so gesund? Laut den Autorinnen von „7 Tage grün“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2014) gibt es kaum etwas Besseres als die gemixten Getränke aus Blattgrün, Obst und Wasser, um den Körper zu entgiften und in Schwung zu bringen. Eine ganze Woche voller Smoothies und Rohkost – das Buch liefert Informationen und Rezepte für sieben Tage Blattgrün satt.