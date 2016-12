ADHS bei Erwachsenen: Coachen statt therapieren

ADHS endet nicht mit dem achtzehnten Geburtstag - bei vielen Betroffenen bleiben Probleme wie Reizbarkeit und fehlende Konzentration bis ins Erwachsenenalter hinein bestehen. "Dennoch sind Menschen mit ADHS sind nicht per se krank", sagt Birgit Boekhoff. Sie besitzen sogar ausgeprägte Stärken: Sie sind oft kreativer und fantasiebegabter als andere, hilfsbereit, sensibel und spontan. Die Ergotherapeutin, die in Hannover freiberuflich als ADHS-Coach und Trainerin tätig ist, sieht ADHS deshalb vielmehr als besondere Persönlichkeitskonstitution, die die Betroffenen selbst verstehen und annehmen müssen. In der Fachzeitschrift „ergopraxis“ (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2013) stellt sie ein von ihr entwickeltes ADHS-Coaching vor, mit dem ihre Klienten lernen, ihren Alltag selbstständig zu managen.