Nicht nur wegen der Bikinifigur....

Wunschgewicht, Diät und Traumfigur - seit Jahrzehnten kommt kaum eine Frauenzeitschrift ohne diese Lockbegriffe aus. Und doch steigt der Anteil übergewichtiger Frauen in Deutschland stetig an. Adipositas-Prävention sei daher dringend notwendig, mahnt Professor Ulrike Korsten-Reck, Oberärztin in der Abteilung Rehabilitative und Präventive Sportmedizin der Universitätsklinik Freiburg. In der Fachzeitschrift "Aktuelle Ernährungsmedizin" (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2013) zeigt die Freiburger Ärztin auf, in welchen Lebensphasen Mädchen und Frauen besonders anfällig für die Entwicklung von Übergewicht sind und daher besonders über Präventionsprogramme angesprochen werden sollten.