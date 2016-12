Millionenfache Abhängigkeit

Benzodiazepine werden in Deutschland oft zu lange und in zu hoher Dosierung verschrieben. Zu diesem Schluss kommen Suchtforscher des Universitätsklinikums Hamburg Eppendorf und der LWL-Kliniken Warstein und Lippstadt, nachdem sie die Verschreibungspraxis in den Ländern Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein untersucht haben. "Aus den Rezepten können wir bei vielen Patienten auf eine missbräuchliche Einnahme von Benzodiazepinen oder gar auf eine Abhängigkeit schließen", mahnen die Autoren um Uwe Verthein in der Fachzeitschrift "Das Gesundheitswesen" (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2013).