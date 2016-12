Viel Einsatz, wenig Belohnung: Berufsstress gefährdet Gesundheit von Klinikärzten

fzm, Stuttgart, Dezember 2013 – Die Mehrzahl aller im Krankenhaus tätigen Ärzte leidet unter negativem Stress am Arbeitsplatz, berichten Arbeitsmediziner in der „DMW Deutsche Medizinische Wochenschrift“ (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2013). Vor allem jüngere Assistenzärzte, und hier vor allem Ärztinnen, gaben in einer Umfrage in Baden-Württemberg an, dass die hohen Anforderungen und ihr persönlicher Einsatz in einem Missverhältnis stünden zur Belohnung und der Eigenständigkeit am Arbeitsplatz. Die Arbeitsmediziner warnen vor gesundheitsschädlichen Folgen.

Mehr als 2000 Klinikärzte aus Baden-Württemberg haben anonym einen Online-Fragebogen ausgefüllt, den Arbeitsmediziner der Universität Frankfurt am Main entworfen haben. Berufsstress wird dort nach zwei wissenschaftlich anerkannten Methoden gemessen. Nach dem Job-Demand-Control-Modell liegt Disstress vor, wenn die Arbeitsanforderungen größer sind als die Kontrolle der Arbeit in Form eigener Handlungsspielräume beziehungsweise Entscheidungsbefugnissen, erläutert Jan Bauer vom Institut für Arbeitsmedizin an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Nach dem Effort-Reward-Imbalance-Modell komme es zum Disstress, wenn der wahrgenommene Einsatz in der Arbeit nicht zu der entsprechend wahrgenommenen Belohnung führt.