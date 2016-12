Renale Denervation: Katheterbehandlung vorerst nur für wenige Patienten mit Bluthochdruck geeignet

fzm, Stuttgart, November 2013 – Ein zu hoher Blutdruck kann seit kurzem durch eine Katheterbehandlung dauerhaft gesenkt werden. Die neue Therapie, renale Denervation genannt, wird in Deutschland bereits von zahlreichen Kliniken durchgeführt. Fünf Hersteller bieten Behandlungskatheter an. Ein Experte rät in der Fachzeitschrift „DMW Deutsche Medizinische Wochenschrift“ (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2013) jedoch zu Zurückhaltung. Solange langfristiger Nutzen und Sicherheit nicht bekannt sind, komme die Therapie nur für wenige Hochdruckpatienten infrage.