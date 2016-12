Charité-Direktor: Spendermangel macht Organverteilung ungerechter

Der Rückgang an Organspenden, zu dem es nach dem Skandal an Transplantationszentren seit dem letzten Jahr gekommen ist, erschwert zunehmend eine gerechte Verteilung der Organe, beklagt der Ärztliche Direktor der Charité - Universitätsmedizin Berlin in der Fachzeitschrift „DMW Deutsche Medizinische Wochenschrift“ (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2013). Der Grund: Die geltenden medizinischen Kriterien sind nicht immer in der Lage, den am besten geeigneten Empfänger zu finden.

Aus politischer Sicht ist die Verteilung von Organen klar geregelt. Es gilt der Gleichheitssatz des Grundgesetzes: „Der Privatpatient und der im Lande lebende Asylbewerber sind gleich zu behandeln“, schreibt Charité-Direktor Professor Ulrich Frei in einem Kommentar in der „DMW“. Das geltende Transplantationsgesetz sieht ferner vor, dass die Verteilung „nach Notwendigkeit und Erfolgsaussicht einer Organübertragung“ erfolgen muss. Auch das klingt plausibel. Patienten, die am dringlichsten ein Organ benötigen und die mit dem Organ am längsten überleben könnten, sollten bevorzugt behandelt werden.