Reisediarrhoe: Vorsicht bei anhaltenden Durchfällen

Auf Reisen in tropische Länder sind Durchfallerkrankungen häufig nicht vermeidbar. In der Regel ist nach zwei bis drei Tagen alles überstanden. Doch wehe, wenn die Reisediarrhoe anhält. Komplikationen und chronische Durchfälle erfordern einen Erregernachweis und eine gezielte Therapie, erläutert ein renommierter Tropenmediziner in der Fachzeitschrift „DMW Deutsche Medizinische Wochenschrift“ (Georg Thieme Verlag, Stuttgart 2013).