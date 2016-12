Wenn der Schmerz kein Warnsignal mehr ist

Der gebrochene Arm ist schon seit Monaten verheilt, doch nach wie vor leidet der Patient unter Schmerzen. Auch die Funktion des Arms lässt noch zu wünschen übrig. "Wenn Schmerzen sich derart verselbstständigen und in keinem Verhältnis mehr zum auslösenden Ereignis stehen, dann ist dies ein deutlicher Hinweis auf ein so genanntes komplexes regionales Schmerzsyndrom", sagt die Schweizer Biologin und Physiotherapeutin Ursula Wendling-Hosch. In der Fachzeitschrift ergopraxis (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2013) stellt Wendling-Hosch, die sich mit ihrer eigenen Praxis in Biel auf den Bereich der Handrehabilitation spezialisiert hat, neue Therapieansätze für die kurz als CRPS bezeichnete Erkrankung vor.

"Der Erkrankung geht stets ein Trauma voraus - etwa eine Fraktur oder eine Operation", erläutert Wendling-Hosch. Warum derartige Verletzungen meist folgenlos abheilen, bei manchen Patienten jedoch in ein - oft chronisches - CRPS münden, ist weitgehend unbekannt. Statistische Daten liefern dabei keine direkten Hinweise, zeigen jedoch ein auffälliges Muster. So sind drei Viertel der Betroffenen weiblich, meist tritt die Erkrankung zudem zwischen dem 50. und 75. Lebensjahr auf. Typischerweise ist die obere Extremität betroffen, nur selten treten die Schmerzen am Bein auf. Die Erkrankung wird heute zumeist als Folge einer Entzündungsreaktion gesehen. "Neueste Studien weisen auf eine genetische Disposition für CRPS hin", sagt Wendling-Hosch, "womöglich spielen auch autoimmune Aspekte eine Rolle."