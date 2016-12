Sport gegen die Depression

fzm, Stuttgart, Dezember 2013 – Wer an einer Depression leidet, sieht sich oft in einem Teufelskreis aus Antriebslosigkeit, Inaktivität und mangelndem Selbstwertgefühl gefangen. Sportliche Aktivität und Bewegung scheinen ideal geeignet, diesen zu durchbrechen: Sie vermitteln Erfolgserlebnisse, bieten die Möglichkeit zu Sozialkontakten und strukturieren den Tag. In den letzten Jahren hat sich daher eine Vielzahl wissenschaftlicher Studien damit befasst, ob Sport die Therapie einer Depression unterstützen kann - mit vielversprechenden Ergebnissen. In der Fachzeitschrift „PiD Psychotherapie im Dialog“ (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2013) geben die Saarbrücker Psychologinnen Elena Holz und Professor Tanja Michael einen Überblick über den derzeitigen Forschungsstand.