Mehr Sport, weniger Pillen: Körperliche Aktivität zur Vorbeugung und Therapie von Erkrankungen

fzm, Stuttgart, November 2013 – Sport ist manchmal die beste Medizin. Bei einigen Krankheiten ist körperliche Aktivität sogar wirksamer als Medikamente, so schreibt ein renommierter Sportmediziner in der Fachzeitschrift „DMW Deutsche Medizinische Wochenschrift“ (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2013). Er regt an, bewegungsunwilligen Patienten gegebenenfalls Sport per Rezept zu verordnen.