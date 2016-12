Theodor-Axenfeld-Preis für Münchner Augenärzte: Neue Wirkstoffe zur Behandlung neovaskulärer AMD

Stuttgart, September 2013 – Die altersbedingte Makuladegeneration (AMD), bei der bestimmte Sehzellen in der Netzhautmitte absterben, ist die Hauptursache für das Erblinden von über 60-jährigen Patienten in den westlichen Industrienationen. Etwa zehn Prozent der Betroffenen entwickeln die schwerwiegendere neovaskuläre Form. Für sie könnten in Zukunft sogenannte Multikinase-Inhibitoren (MKI) den Therapieerfolg erhöhen. Wissenschaftler der Ludwig-Maximilians-Universität München haben die Medikamente in Bezug auf ihre Verträglichkeit im Auge getestet und positive Ergebnisse erzielt. Die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) zeichnet Sarah Thiele und Privat-Dozent Dr. Marcus Kernt für ihre in den „Klinischen Monatsblättern für Augenheilkunde“ (Georg Thieme Verlag) veröffentlichte Studie jetzt mit dem Theodor-Axenfeld-Preis aus. Die Verleihung fand am 21. September 2013 im Rahmen des 111. Kongresses der DOG in Berlin statt.