Das 4 Wochen Abnehm-Programm mit Trennkost

Stuttgart, Dezember 2016 – Schnell und effizient abnehmen, der Gesundheit etwas Gutes tun und nicht auf Genuss verzichten: So lautet das Motto, das Ursula Summ mit ihrem Buch „Trennkost. Das 4-Wochen-Abnehmprogramm“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2017) verfolgt. Sie räumt mit Diät-Missverständnissen auf und zeigt, wie es mit Trennkost gelingt, effektiv und nachhaltig an Gewicht zu verlieren

„Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, werden Sie abnehmen mit völlig anderen Augen sehen“, verspricht Ursula Summ. „Erfahren Sie, wie Sie Ihren Fettstoffwechsel auf Gewichtsabnahme programmieren, wie Ihr Heißhunger ganz schnell verschwindet und auch, dass gesundes Abnehmen und gutes Essen kein Widerspruch ist“, so Summ.

Summ ist überzeugt, dass es möglich ist, den eigenen Stoffwechsel mit Trennkost auf Gewichtsabnahme zu programmieren. Bei der Trennkost werden Lebensmittel in drei Gruppen eingeteilt: neutrale, eiweißhaltige und kohlenhydrathaltige. Kohlenhydrate und Eiweiße werden nie innerhalb einer Mahlzeit kombiniert, sondern immer getrennt. „Dadurch sind die Mahlzeiten so harmonisch aufeinander abgestimmt, dass der Fettstoffwechsel angeregt wird und die Verdauungsphase kürzer ist“, erklärt Summ. „Blutzucker und Insulinspiegel werden nicht unnötig in die Höhe getrieben, sondern bleiben stets ausgeglichen.“

In ihrem Buch präsentiert sie ein Vier-Wochen-Programm: Tipps für den „Umschalttag“, die zehn wichtigsten Abnehm-Regeln und natürlich zahlreiche Rezepte erleichtern Lesern die Ernährungsumstellung. Chia-Joghurt mit Himbeeren zum Frühstück, grüne Bohnen mit Hackfleischsauce am Mittag, Kartoffel-Pilz-Sauerkraut-Gratin zum Abendbrot: Summs Mahlzeiten-Vorschläge zeigen, dass sich gutes Essen und abnehmen keineswegs widersprechen.

Die Autorin:

Ursula Summ begeistert seit mehr als 25 Jahren eine große Fangemeinde mit ihrer Trennkost-Diät – eine Weiterentwicklung der Trennkost nach Hay. Sie hat bereits zahlreiche Bestseller zum Thema veröffentlicht. www.trennkost.de.

Wissenswertes: Wer abnehmen will, muss essen!

Wer seinem Körper keine Energie zuführt, schwächt den Stoffwechsel und fährt die Fettverbrennung zurück, der Grundumsatz sinkt. „Mit der Trennkost gehen Sie einen neuen Weg: Sie müssen nicht mehr fasten, hungern und sich quälen. Sie stellen Ihre Mahlzeiten einfach nur genussvoll und harmonisch zusammen“, erklärt Summ.