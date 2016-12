Abnehmen mit Schüßler-Salzen

Mit einer Kombination aus Schüßler-Salzen, gesunder Ernährung und Bewegung können Abnehmwillige ihr Gewicht effektiv reduzieren. Die zwölf Mineralsalze nach Dr. Schüßler sind dabei wirksame Helfer: Sie lösen Blockaden, die das Abnehmen erschweren. Denn sie fördern Entgiftungsvorgänge, regen die Ausscheidungsorgane an und machen den Stoffwechsel insgesamt leistungsfähiger. Maria Lohmann erklärt in dem Ratgeber „Schüßler-Salze: Natürlich abnehmen“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2012), wie das funktioniert.

„Dass Schüßler-Salze bei vielen gesundheitlichen Problemen helfen, ist mittlerweile bekannt. Wenige wissen jedoch, dass die Salze auch beim Abnehmen eine Schlüsselrolle spielen können“, informiert Lohmann. Ist das Gleichgewicht im menschlichen Organismus gestört, werden Nährstoffe wie Kohlenhydrate oder Fett nicht mehr richtig abgelagert – das Gewicht steigt beziehungsweise das Abnehmen wird blockiert. Bei solchen Blockaden helfen die Schüßler-Salze. „Sie bauen Schadstoffe ab, bringen Stoffwechsel und Verdauung in Schwung und fördern die Entwässerung“, erklärt Lohmann den Effekt. Abnehmwilligen rät sie unter anderem zur Einnahme des Mineralsalzes Nr. 9 Natrium phosphoricum. „Nicht selten liegt bei Menschen mit Übergewicht ein Mangel an Nr. 9 vor, der ein Ungleichgewicht im Fettstoffwechsel hervorgerufen hat“, so die Autorin. Das führt dazu, dass der Organismus Fett nicht richtig verarbeitet.

Im ersten Teil des Ratgebers stellt Lohmann die einzelnen Schüßler-Salze vor und informiert über die Grundsätze der Biochemie des Dr. Schüßler. Anschließend erfahren Leser, welche Blockaden im Körper das Abnehmen erschweren und welche Salze dagegen helfen. Außerdem bietet der Ratgeber ein Wochenend-Abnehmprogramm und eine „Schüßler-Schlank-Woche“ mit zahlreichen Rezepten und hilfreichen Tipps.

Die Autorin

Maria Lohmann ist Heilpraktikerin, Medizinjournalistin und Buchautorin. Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist seit über 25 Jahren die Naturheilkunde einschließlich der Behandlung mit Schüßler-Salzen. Seit vielen Jahren setzt sie diese bei ihren Patienten zur Harmonisierung von Stoffwechselfunktionen ein. Sie hat bereits mehrere erfolgreiche Bücher zu alternativen Gesundheitsthemen veröffentlicht, bei TRIAS sind unter anderem erschienen: „Schüßler-Salze: Natürlich schön“ und „Das Säure-Basen-Kochbuch“.