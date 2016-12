Achtsamkeitsmeditation gegen Stress und Burnout

Stuttgart, November 2013 – Viele Menschen haben das Gefühl, ihr Tag hat zu wenig Stunden, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Das Gegenteil von dieser Art, wie vollautomisch zu funktionieren, ist Achtsamkeit: Man nimmt den unmittelbaren Augenblick bewusst wahr. Achtsamkeitsmeditation entspannt und hilft im Hier und Jetzt anzukommen. Das Hörbuch „Achtsamkeits-meditation“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2013) von Christian Stock beinhaltet acht praktische Achtsamkeitsübungen.

„Achtsamkeit ist weniger eine bestimmte Methode, sondern eher eine Grundhaltung. Es geht darum, das anzunehmen, was im Augenblick ist und nicht darum, etwas verändern zu wollen“, erklärt Stock. Bei der Achtsamkeitsmeditation erfasst man den einzelnen Augenblick ganz bewusst und richtet seine Aufmerksamkeit auf Dinge, über die man gewöhnlich gar nicht nachdenkt. Diese Fokussierung hilft, unliebsame Gedanken – zumindest für eine Weile – auszublenden und innerlich zur Ruhe zu kommen. Wer regelmäßig übt, fühlt sich bald nicht nur wohler in seiner Haut, sondern verändert auch den sozialen Kontakt mit Familie, Freunden oder Kollegen zum Positiven. „Während der Achtsamkeitsübungen lernen Sie, sich selbst anzunehmen, sie betrachten sich mit mehr Wohlwollen. Fast automatisch wächst dadurch auch Ihr Mitgefühl für andere“, informiert Stock.

„Die Übungen sind vom Aufbau her leicht zu erlernen und lassen sich gut in den Alltag einbauen“, so Stock. Die CD bietet Hörern acht Übungen für Anfänger und Fortgeschrittene.

Wissenswertes: Was ist Achtsamkeit?

So beschreibt Jon Kabat-Zinn, Gründer des Zentrums für Achtsamkeit in Medizin, Gesundheitswesen und Gesellschaft an der University of Massachusetts, den Begriff der Achtsamkeit: Achtsamkeit bedeutet, sich dem unmittelbaren Augenblick mit einer nicht wertenden, annehmenden Haltung zuzuwenden – dem, was wir gerade tun, ohne in Grübeleien, Erinnerungen oder Zukunftsplanungen gefangen zu sein. Man ist einverstanden, mit dem, was gerade ist – unabhängig davon, ob eine Situation gerade angenehm oder unangenehm ist.

Der Autor

Dr. Christian Stock ist Facharzt für Innere und Psychotherapeutische Medizin und leitender Oberarzt der psychosomatischen Fachklinik Berolina in Bad Oynhausen. Nebenberuflich arbeitet er in freier Praxis als Psychotherapeut, NLP-Trainer und Coach.