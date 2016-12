„Ampel-Reihe“ zu Ernährungsthemen

Stuttgart, März 2011 - Was darf ich essen? Bei welchen Lebensmitteln ist Vorsicht geboten? Die richtige Ernährung ist für Menschen mit ernährungsbedingten Krankheiten wie Diabetes oder Rheuma Gold wert. Der TRIAS Verlag hat Ratgeber herausgegeben, die mit Hilfe eines Ampel-Systems auf einen Blick zeigen, welche Lebensmittel jeweils gut und sinnvoll oder nicht empfehlenswert sind. Erschienen sind jetzt die „Kalorien-Ampel“, „Rheuma-Ampel“, „Gicht-Ampel“, „Diabetes-Ampel“ und die „Cholesterin & Fett Ampel“.

Mit der richtigen Auswahl an Lebensmitteln lassen sich Blutfettwerte oder Blutzucker in die richtigen Bahnen lenken. Auch bei Gicht-Patienten ist die Ernährungsumstellung maßgeblich für den Krankheitsverlauf. Die Erfolge können sogar so groß sein, dass die Betroffenen weniger oder sogar gar keine Medikamente mehr benötigen. Durch eine entzündungshemmende Ernährung können Rheumatiker die klassische Therapie wirkungsvoll unterstützen und Beschwerden deutlich lindern. Und auch wer auf sein Gewicht achten will, kann sich auf das Ampelsystem verlassen. Die TRIAS „Ampel-Reihe“ zeigt, welche Lebensmittel jeweils selten, regelmäßig oder bevorzugt zu sich genommen werden sollten. Pro Buch werden bis zu 3000 Lebensmittel nach dem Ampel-Prinzip bewertet. Zusätzlich werden wichtige Informationen über Cholesterin, Diabetes, Gicht, Rheuma und Kalorien geliefert.

Kalorien Ampel

Rheuma Ampel

Gicht Ampel

Diabetes Ampel

Cholesterin & Fett Ampel

Sven-David Müller ist seit 1989 in der Diät- und Ernährungsberatung tätig. Zugleich ist er Vorsitzender des Deutschen Kompetenzzentrums Gesundheitsförderung und Diätetik e.V. Für seinen Einsatz in der Ernährungsaufklärung hat er das Bundesverdienstkreuz erhalten. Durch seine Bücher, Vorträge und Medienpräsenz ist er als Diät- und Ernährungsexperte im deutschsprachigen Raum bekannt.