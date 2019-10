Auf der Suche nach der eigenen Identität: Transgender Kinder unterstützen und bestärken

Stuttgart, Oktober 2019 – Wenn sich das eigene Kind wie im falschen Körper fühlt, stehen Eltern und Familienangehörige vor beängstigenden und verwirrenden Fragen und Entscheidungen: Wie kann ich meinem Kind ein sorgloses Leben ermöglichen? Wie kann ich fundiert lebensverändernde medizinische Entscheidungen für mein Kind treffen? Wie kann ich meinen Sohn oder meine Tochter bestmöglich unterstützen? Mit „Mein Kind ist transgender – und jetzt?“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2019) legen Dr. Michelle Angelo und Alisa Bowman einen Leitfaden vor, der auf der Grundlage wissenschaftlich fundierter Informationen wichtige Orientierung gibt und praktische Hilfe bietet.

Stellt das Kind die eigene Geschlechtsidentität in Frage, sind Eltern und Familienmitglieder oft stark verunsichert. Schließlich gibt es keinen eindeutigen Test, der aufzeigt, ob ein Kind tatsächlich transgender ist. Allerdings gibt es mehrere Anzeichen, auf die Eltern im Umgang mit ihren Kindern achten können: Freut sich die Tochter, wenn andere sie für einen Jungen halten? Stellt sich das Kind vor, dem anderen Geschlecht anzugehören? Möchte es sich äußerlich verändern oder fragt es ganz offen, wieso es kein Mädchen oder Junge sein kann?

Angello und Bowman sind überzeugt: „Geschlechtsvariante Kinder und Jugendliche können zu glücklichen, produktiven und erfolgreichen Erwachsenen heranwachsen.“

Dabei brauchen sie die Unterstützung ihrer Eltern. Sie können zum Beispiel dabei helfen, mit Vorurteilen aufzuräumen: So ist es eine weit verbreitete Annahme, dass Kinder ihr Geschlecht aufgrund einer hormonellen Störung in Frage stellen. Jungen, die Mädchen sein wollen, bräuchten also nur mehr Testosteron. Studien zeigen jedoch, dass Transidentitäten nicht das Resultat eines hormonellen Ungleichgewichts in der Kindheit oder im Erwachsenenalter sind. Die Autorinnen gehen auf viele weitere Theorien ein, die erklären, was den Wunsch, im anderen Geschlecht zu leben, auslöst. Sie stellen die medizinischen Behandlungen zur Geschlechtsanpassung vor und zeigen auf, wie betroffene Kinder und ihre Familien glücklich und ausgeglichen zusammenleben.

Die Autorinnen:

Dr. Michele Angello, PhD, promovierte in „Human Sexuality“ und hat einen Master in „Psychological Services“. Sie ist klinische Sexologin und in den USA Mitglied in diversen Organisationen, die sich mit den Themen Jugend, Gesundheit, Sexualität und Therapie beschäftigen.

Alisa Bowman ist Beraterin für transidente Kinder und bloggt erfolgreich zu Beziehungsthemen. Sie ist selbst Mutter eines Jungen, der transgender ist. Sie ist als Autorin und Ghostwriterin tätig und schreibt als Journalistin für Zeitschriften wie Reader’s Digest, Parents, Family Circle und für die Elternsparte von Today.com. Beide Autorinnen leben in Pennsylvania, USA.

Wissenswert: Soziale Transition – wie das Kind in der Gesellschaft wahrgenommen wird

Eltern von Kindern, die sich als transgender wahrnehmen, gehen oft davon aus, dass sie ihre Kinder vor Anfeindungen schützen können, indem sie nach außen „den Schein wahren“. Sie erlauben ihrem Sohn beispielsweise nur zu Hause, Kleider und Röcke zu tragen. Hier kann das Konzept der „sozialen Transition“ hilfreiche Tipps geben. Es beschreibt, mit welchen Maßnahmen die Selbstwahrnehmung des Kindes auch gesellschaftlich sichtbar wird: Das kann ein neuer Name, andere Kleidung oder ein neuer Haarschnitt sein. Die Erfahrung der Autorinnen zeigt, dass das vielen betroffenen Kindern guttut: „Tatsächlich schaden sie ihrem Kind am meisten, wenn sie es dazu zwingen, sich an strikte Geschlechterrollen anzupassen, die nicht seiner Geschlechtsidentität entsprechen.“