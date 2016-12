Haug erweitert OsteoCoach: 25 Lehrvideos für iPhone und iPad

Stuttgart, April 2013 – 25 Lehrvideos für iPhone und iPad bringen Bewegung in die osteopathische Praxis. Die Experten Magga Corts und Eric Hebgen zeigen in kurzen Lehrclips die Umsetzung von ausgewählten diagnostischen Tests und Behandlungstechniken, in Einzelschritten direkt am Patienten. Die Lehrfilme stehen ab sofort für die Mantel-App „OsteoCoach“ zum Einführungspreis von 14,99 Euro zur Verfügung.