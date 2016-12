Achtsam werden: Den Autopiloten ausschalten und bewusst leben

Stuttgart, Oktober 2016 – Viele Menschen haben den Eindruck, dass ihr Tag randvoll mit Verpflichtungen und Aktivitäten ist. Sie fühlen sich am Abend geschafft, aber nicht erfüllt. Diplom-Psychologe Matthias Ennenbach lädt mit „Glücks-Coach: Achtsam werden“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2016) dazu ein, das Hamsterrad des Alltags immer mal wieder zu verlassen, um zur Ruhe zu kommen. Er stellt Achtsamkeitsübungen und Meditationen vor, die dabei helfen, bewusst zu entspannen und bei sich selbst zu sein.

„Genauso wie Sport unsere Muskeln stärkt, verändern wir mit Achtsamkeitsübungen unser Nervensystem. Gelassenheit lässt sich trainieren“, ist er überzeugt. In seinem Ratgeber zeigt er einen leicht umsetzbaren Weg, wie man Achtsamkeit in sich erzeugen und aufrechterhalten kann. „Wir verfügen über ein inneres Potenzial, das es ermöglicht, bewusster zu leben und nicht mehr nur automatisiert zu funktionieren. Durch Achtsamkeit nehmen wir bewusst Abstand zu unseren unbewussten Routinen“, so Ennenbach.

In seinem Buch stellt er zahlreiche Meditations- und Achtsamkeitsübungen wie „Mund-Yoga“, Mikropausen oder das Trainieren der Bauchatmung vor. Tests, Übungen und Worksheets helfen Lesern beim Nachdenken und Umsetzen. „Das Training wirkt sich positiv auf unser Befinden aus und erleichtert uns die Bewältigung der täglichen Aufgaben“, erklärt Ennenbach.

Der Autor:

Dr. Matthias Ennenbach ist Diplom-Psychologe aus NRW, approbierter psychologischer Psychotherapeut und promovierte an der medizinischen Fakultät der Universität München. Seit rund 25 Jahren arbeitet er in Kliniken sowie in eigener Praxis.

Wissenswertes: Glücks-Coach – die neue Reihe im TRIAS Verlag

Wie gelingt Glück? Die Glücksforschung beschäftigt sich mit den Bedingungen, unter denen sich Menschen glücklich fühlen. Innere Freiheit und Stärke, Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit sind nur einige der Stichwörter, die in diesem Zusammenhang immer wieder fallen. Unter dem Motto „Sei Du selbst und werde glücklich“ startet der TRIAS Verlag nun die neue Reihe „Glücks-Coach“. Im September 2016 sind die ersten drei Titel zu den Themen Achtsamkeit, Selbstvertrauen und Entschleunigung erschienen.