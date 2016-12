Werden Sie zum basischen Feinschmecker und lernen Sie neue Zutaten und spannende Zubereitungsvarianten kennen in „Basenfasten deluxe. Das Kochbuch“. © Meike Bergmann, TRIAS Verlag

Entgiften, entlasten und genießen: Basenfasten deluxe

Stuttgart, Dezember 2015 – Fasten und Genießen – das klingt zunächst nach einem Widerspruch. Mit den neuen Rezepten von Basenfasten-Erfinderin Sabine Wacker und Küchenmeister Sascha Fassot entgiften Sie Ihren Körper und entlasten Ihren Organismus. Und dabei werden Sie auch noch ein paar überflüssige Pfunde los. Genuss und ein Hauch von Luxus kommen dabei nicht zu kurz. Das neue Kochbuch „Basenfasten. Das Kochbuch deluxe“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2015) lädt zu hundert Prozent basischen Gourmeterlebnissen ein. Am 4. Februar stellen die Autoren ihr neues Kochbuch in Hamburg den Medien vor.

Regional, saisonal, schnell zubereitet – Sabine Wacker hat bisher vor allen Dingen alltagstaugliche Rezepte entwickelt. „Aber es gibt ja auch Tage, an denen einem der Sinn nach etwas Außergewöhnlichem steht, an denen man mal etwas komplett Neues auszuprobieren möchte. Etwas, das nicht nur satt macht, sondern ganz besondere Gaumenfreuden bereitet“, so Wacker.

Obst, Gemüse, Pilze und Keimlinge, mit reichlich Kräutern und Gewürzen, Nüssen und Kernen und etwas Öl angerichtet – Gourmetkoch Sascha Fassot weiß, wie sich aus diesen rein basischen Zutaten Menüs auf Gourmetniveau zaubern lassen. „Wir variieren Obst- und Gemüsesorten aus dem mediterranen bis hin zum asiatischen Raum, aber auch längst in Vergessenheit geratene Gemüsesorten feiern in der Basenfasten-de-Luxe-Küche ihr Comeback“, erklärt Fassott. „Salat von Brunnenkresse und Baby-Blattspinat mit gebratenen Morcheln und Süßkartoffel“ im Frühling, „Avocadotatar mit Tomatenwürfeln an gebratenen Pfifferlingen und gefüllter Kürbisblüte“ im Sommer, „Glasierte Wirsingbällchen mit gebratenen Austernseitlingen und Rauchmandelfume“ im Herbst und „Gerösteter Hokkaido-Kürbis mit Senfrauke, Bucheckernsamen und Kirschtomaten“ im Winter – die rund 80 Rezepte sind saisonal sortiert. Exotische Zutaten werden im Glossar inklusive Bezugsquelle und mit heimischen Alternativen vorgestellt.

„Werden Sie zum basischen Feinschmecker und lernen Sie neue Zutaten und spannende Zubereitungsvarianten kennen“ lädt Sabine Wacker ein. „Hinterher werden Sie gar nicht mehr anders als basisch kochen wollen!“

Wissenswertes: Basenfasten – Fasten ohne Fastenkrisen

Wer basisch fastet, verzichtet für einen begrenzten Zeitraum auf alle säurebildenden Lebensmittel. Dafür darf er alles essen, was der Körper basisch verstoffwechseln kann. Im Wesentlichen sind das Obst, Gemüse, Kräuter und Keimlinge. Weil die Nahrungsaufnahme nicht vollständig eingestellt wird, laufen die Stoffwechselvorgänge im Körper wie gewohnt ab und die Entschlackung verläuft langsamer und schonender als beim klassischen Fasten. Sogenannte Heilreaktionen wie Schwindel und Kopfschmerzen sind deshalb selten. Auch Fastenkrisen mit Heißhungerattacken müssen Basenfaster nicht befürchten.

Die Autoren:

Sabine Wacker, Erfinderin des Basenfastens, ist Heilpraktikerin mit Medizinstudium und erstem Staatsexamen. Sie leitet seit 1994 eine Praxis in Mannheim, hat bereits 21 Bücher rund ums Basenfasten veröffentlicht, rund 200 basenfasten Berater ausgebildet und seit Anfang 2015 zahlreiche basenfasten Hotels zertifiziert.

Sascha Fassott ist Küchenchef Kalipeh Guesthouse der SAP Walldorf. Sabine Wacker lernte er im Zuge einer Basenfasten-Beraterausbildung kennen. Seitdem kreiert er mit großer Begeisterung Gerichte mit basischen Zutaten.

Terminhinweis:

Pressegespräch mit Sabine Wacker. Sascha Fassott bereitet live basische Gerichte deluxe zu.

Donnerstag, den 4. Februar 2015, 11.00 bis 13.00 Uhr

La Cocina, Ludwig-Erhard-Straße 37, 20459 Hamburg