Durch dynamische Bewegungen werden Körperspannung und Balance herausgefordert. So wird der ganze Körper gestärkt. © Marc Stern Photography, TRIAS Verlag.

Bodywork meets Yoga: Körperlich fit und mental stark mit Bodega Moves®

Stuttgart, Februar 2020 – Fitnesstrainerin Stefanie Rohr hat ein Ziel: Ein Workout zu bieten, das den gesamten Körper stärkt und damit lange gesund und beweglich hält. Mit Bodega moves® hat sie nun ein solches Programm entwickelt, das genau das schafft. Kombiniert wird klassisches Fitnesstraining mit Asanas aus dem Vinyasa-Yoga. In „Bodega Moves® - Bodywork meets Yoga“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2020) stellt Stefanie Rohr ihr Konzept für mehr Kraft vor und zeigt, wie man zugleich körperliche und seelische Balance erreichen kann.

Bodega moves® verbindet Bodyshaping mit Yoga. Dynamische Bewegungen verbinden die unterschiedlichen Übungen miteinander, so entstehen „Flows“, die den Körper nachhaltig stärken. Denn während dieser fließenden Bewegungen müssen alle Muskelgruppen arbeiten. Körperspannung und Balance sind dafür die Voraussetzung, denn jede Phase der Bewegung fordert das muskuläre System heraus. Der Fokus liegt auf einer gestärkten Rumpfmuskulatur – das Ergebnis ist ein stabiler und belastbarer Rücken. Auch der restliche Körper profitiert von dieser starken Mitte. Das zeigt sich durch eine schön geformte Taille und eine aufrechte Haltung.

Die Bodega Übungen sind vielfältig und haben verschiedene Schwerpunkte wie Krafttraining, Verletzungsprophylaxe oder Mobilität. Durch die Kräftigung der gesamten Muskulatur wird der Bewegungsapparat stabilisiert, zudem kurbelt der Wechsel von An- und Entspannung die Fettverbrennung an. Auch Achtsamkeits- und Meditationsübungen sind Teil von Bodega moves®. Neben einer besseren Fitness wird so auch die mentale Stärke gefördert: Zu jeder Trainingsstunde gehören auch Phasen der bewussten Entspannung. Dieser Wechsel reduziert Alltagsstress, verbessert die Schlafqualität und lässt den Geist zur Ruhe kommen.

Die Autorin:

Stefanie Rohr ist Diplom-Fitnessökonomin und international als Yogalehrerin und Fitnesscoach bekannt. Sie hatte mehrere Bereichsleitungen in renommierten Fitness- und Wellnessparks inne. Ihr Wissen und ihre Erfahrungen bringt sie in die Ausbildung von Trainerinnen und Trainern ein. Auch als Model ist sie sehr gefragt und arbeitet regelmäßig mit Fit for Fun, Women’s health, Brigitte und Tchibo zusammen. Mehr erfahren Sie auf ihrer Homepage www.stefanie-rohr.de

Wissenswert: Sich in der eigenen Haut wohlfühlen

Effektives Training bedeutet nicht, sich permanent unter Druck setzen zu müssen. Bodega moves® ist ein langfristiges und ganzheitliches Programm, das Training und Achtsamkeit dauerhaft in den Alltag integriert. Stefanie Rohr stellt den „Wohlfühlbody“ in den Mittelpunkt. Die Übungen helfen gezielt, unsere Muskeln zu formen, den Grundumsatz zu erhöhen und abzunehmen. Genauso wichtig ist es, ein gesundes Körperbewusstsein zu entwickeln. Denn nur wer gelassen ist und achtsam bleibt, kann sein Stresslevel dauerhaft senken und fühlt sich wohl. Dabei ist es wichtig, dass man sich immer wieder klarmacht: Veränderungen brauchen Zeit.