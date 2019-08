Dr. Cathrin Weinstein ist neue Leiterin des Thieme Standorts in New York

Stuttgart, August 2019 – Dr. Cathrin Weinstein ist ab sofort Managing Director von Thieme USA. Die Niederlassung in New York ist eine von vier internationalen Standorten der Thieme Gruppe. Dr. Cathrin Weinstein stellt als Standortleiterin die Funktionsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit von Thieme USA sicher und treibt mit ihrem Team die Weiterentwicklung der internationalen Thieme Aktivitäten in Nordamerika voran.

Die Thieme Niederlassung in New York ist schon seit 1979 ein wesentliches Standbein der internationalen Thieme Aktivitäten. Seit Jahrzehnten entstehen dort Informationsangebote für ausgewählte medizinische Facharztgruppen und Medizinstudierende, die heute zunehmend digital zur Verfügung stehen.

„Die Transformation medizinischer Lehrbücher in innovative und richtungsweisende digitale Angebote ist Cathrin Weinsteins Schwerpunkt und Digitalisierung ihr Kernthema“, betont Martin Spencker, Executive Vice President International Business der Thieme Gruppe. „Besonders auf den internationalen Märkten wollen wir den digitalen Ausbau weiter vorantreiben. Ihre Erfahrung in diesem Bereich macht Dr. Cathrin Weinstein zur idealen Besetzung der Standortleitung in New York“, begründet er die Entscheidung.

Dr. Cathrin Weinstein ist bereits seit 1997 bei Thieme tätig. Die Medizinerin entwickelte als Programmplanerin in Stuttgart und New York Angebote für Medizinstudierende und Ärzte in Weiterbildung. Unter ihrer Leitung entstand unter anderem die Produktreihe rund um den renommierten einbändigen „Atlas of Anatomy“ von Anne M. Gilroy und Brian R. MacPherson mit der digitalen Lernplattform „Winking Skull“. Dr. Cathrin Weinstein war außerdem maßgeblich an der Entwicklung des Lern- und Wissensportals „via medici“ beteiligt, das 2017 von der Deutschen Fachpresse als bestes Fachmedium des Jahres ausgezeichnet wurde.

In ihrer Rolle als Managing Director von Thieme USA wird Dr. Cathrin Weinstein die Weiterentwicklung bestehender sowie die Entwicklung neuer Produkte und Services mit Blick auf die nordamerikanischen Märkte verantworten. Dabei wird sie nicht nur eng mit Martin Spencker zusammenarbeiten, sondern auch mit Louisa Turrell, Managing Director Thieme Brazil, Ajit Kohli, Managing Director Thieme India, sowie Dr. Daniel Schiff, Managing Director Thieme China.