Chikungunya überwindet den Atlantik: Virus erstmals in der Karibik registriert

Düsseldorf, Januar 2014 – Seit Dezember 2013 wurden auf mehreren karibischen Inseln Infektionen mit Chikungunya-Fieber registriert. Es ist das erste bekannte Auftreten dieser mückenübertragenen Virusinfektion auf den amerikanischen Kontinenten. Bislang trat die Erkrankung vorwiegend in Asien und Afrika auf. Da die Überträgermücke des Chikungunya-Fiebers in Süd- und Mittelamerika ansässig ist, ist mit einer weiteren Ausbreitung der Erkrankung in der Region zu rechnen. Reisende in die Karibik sollten sich umfassend vor Mückenstichen schützen, empfiehlt das CRM Centrum für Reisemedizin. Eine Impfung oder Medikamente zur Behandlung der Erkrankung existieren nicht.