Thieme Gruppe zahlt Mitarbeitenden 500 Euro Corona-Prämie

Stuttgart, Dezember 2020 – Die Geschäftsführung der Thieme Gruppe hat entschieden, ihren rund 1000 Beschäftigten weltweit eine Corona-Prämie in Höhe von 500 Euro (bei Vollzeit) zu zahlen. Das mittelständische Familienunternehmen dankt mit der einmaligen Sonderzahlung den Mitarbeitenden aller 11 Standorte flächendeckend und gruppenweit für den großen Einsatz in den vergangenen Monaten der Corona-Pandemie. Der digitale Gesundheitsdienstleister leistet mit seinen Informationsangeboten und elektronischen Lösungen in Medizin und Wissenschaft einen wichtigen Beitrag in der Wissensvermittlung – nicht nur, aber insbesondere auch in Zeiten der Pandemie.

Thieme ist marktführender Anbieter von Informationen und Services, die dazu beitragen, Gesundheit und Gesundheitsversorgung zu verbessern. Die Corona-Pandemie hat die Thieme Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in besonderer Weise gefordert. Seit März arbeiten nahezu alle komplett oder weitgehend von zu Hause unverändert an den digitalen und analogen Angeboten für sämtliche Zielgruppen im Gesundheitswesen. Diese unterstützen systemrelevante Informationsprozesse in der Wissenschaft, in Ausbildung und Patientenversorgung. Thieme möchte damit Ärzten, Pflegenden und Therapeuten, Kliniken und Krankenkassen aber auch Medizinstudierenden und Auszubildenden in Gesundheitsberufen genau die Informationen, Services und Werkzeuge bereitstellen, die sie in einer bestimmten Arbeits- oder Lernsituation benötigen. Das gilt insbesondere auch für die Zeit der Pandemie, in der die Thieme Gruppe ihrerseits mit erheblichen wirtschaftlichen Herausforderungen zu kämpfen hat.

Aktuell hat das Tochterunternehmen Thieme Compliance die unverzichtbaren Aufklärungsbögen für die anstehende Impfung gegen das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 entwickelt. Diese analog und digital verfügbaren Bögen werden sicherstellen, dass die impfenden Ärztinnen und Ärzte Patientinnen und Patienten vor der Impfung sachgemäß über Wirkung und bislang bekannte Nebenwirkungen aufklären können und diese Aufklärung zuverlässig dokumentieren. Bereits im März 2020 hatten die Thieme Mitarbeitenden relevante Inhalte gebündelt und über die Webseite www.thieme.de/corona frei verfügbar gemacht. Fallbeispiele und Übersichtsarbeiten zu COVID-19, Hintergrundinformationen und E-Learnings, ein Symptom-Checker für potenziell Infizierte und weitere hilfreiche Inhalte unterstützen die verschiedenen Akteure dabei, die Herausforderungen der Pandemie bestmöglich zu meistern.

Auch alle anderen Informationsangebote für unterschiedliche Fächer und Berufsgruppen in Medizin und im Gesundheitswesen haben die Mitarbeitenden weltweit trotz erschwerter Bedingungen vorangetrieben: Medizinstudierende konnten und können sich beispielsweise über die digitale Lernplattform via medici auch ohne Präsenzunterricht an den Universitäten auf Prüfungen vorbereiten; über webbasierte Fortbildungen ist es Pflegekräften möglich, sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren.

Für diese vielfältigen Leistungen will sich die Thieme Geschäftsführung nun bedanken: „Wir standen in diesem Jahr vor besonderen Herausforderungen. Trotz der Pandemie-Situation ist es gelungen, innovative und erfolgreiche Angebote zu entwickeln und diese auf den sich ebenfalls durch Corona veränderten Märkten bereitzustellen. Das alles haben die Thieme Mitarbeitenden in den letzten Monaten mit bewundernswertem Engagement und Durchhaltevermögen gemeistert und vorangetrieben“, betont Dr. h.c. Albrecht Hauff, Chairman und CEO von Thieme. „Unverändert gilt jedoch, dass wir weiterhin ein konsequentes Kostenmanagement betreiben müssen, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu reduzieren“, so Hauff weiter.

Die einmalige Sonderzahlung von bis zu 500 Euro erhalten alle tariflichen und außertariflichen Thieme Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an allen nationalen und internationalen Standorten – unabhängig von der Kaufkraft in den jeweiligen Ländern. Denn gerade die Mitarbeitenden der internationalen Thieme Standorte in den USA, Indien und Brasilien sind von der Pandemie besonders betroffen.