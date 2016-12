Reisemedizinische Fachmedien des CRM als App erhältlich

Düsseldorf, Dezember 2011 – Ärzten und Apothekern stehen die CRM Fachmedien ab sofort auch als mobile Anwendung für das Apple iPad zu Verfügung: Die CRM App „Reisemedizin“ umfasst die Inhalte der CRM Handbücher „Reisemedizin“ und „Reisen mit Vorerkrankungen“, des CRM Infodienstes sowie Ratgeber zu verschiedenen reisemedizinischen Themen. Sie erlaubt auf diese Weise eine gebündelte und flexible Nutzung aller für die reisemedizinische Beratung relevanten Informationen. Die App ist ab sofort im iTunes Store für iPads verfügbar.

„Mit der CRM App stellen wir Ärzten und Apothekern eine moderne Anwendung zu Verfügung, mit der sie jederzeit alle bewährten Fachmedien des CRM nutzen können - ob als Nachschlagewerk, Beratungsinstrument oder Informationsmedium“, sagt Lothar Münnix, Geschäftsführer des CRM Centrum für Reisemedizin.

Die CRM App Reisemedizin umfasst die kompletten Inhalte aller CRM Fachmedien. „Somit bietet sie Unterstützung bei unterschiedlichsten, auch sehr spezifischen Fragen, die in der reisemedizinischen Beratung aufkommen – von den Infektionsrisiken und Impfungen für mehr als 200 Reiseländer, über die richtige Zusammenstellung der Reiseapotheke bis hin zu den Reiserisiken und Vorsorgemaßnahmen für Schwangere, chronisch Kranke oder behinderte Menschen“, so Privatdozent Dr. med. Tomas Jelinek, Wissenschaftlicher Leiter des CRM.



Die CRM App „Reisemedizin“ kommt als „Kiosk-App“ auf den Markt: Die kostenlose Basisversion enthält Leseproben aller CRM Fachbücher sowie zahlreiche Ratgeber für Reisende, beispielsweise Empfehlungen zu Reiseimpfungen. Interessierte können die Vollversionen einzelner oder aller Fachbücher innerhalb der App herunterladen. Die Werke stehen dem Nutzer dann jederzeit in seinem virtuellen „Bücherregal“ zu Verfügung. Nutzer der App können die für sie besonders relevanten und oft benötigten Inhalte mit einem virtuellen Lesezeichen markieren oder hierzu die Favoriten- und Verlauffunktion nutzen. Die App ist zudem offline verfügbar – der Zugriff auf alle Fachmedien ist also ohne Verbindung ins Internet möglich.

Für CRM travel.NET Mitglieder sind alle auf der App verfügbaren Medien kostenfrei. Abonnenten der gedruckten CRM Handbücher können die Fachmedien für 9,99 €, beziehungsweise 7,99 € downloaden. Für Neukunden kostet die Vollversion des CRM Handbuchs Reisemedizin als Download 44,99 € pro Ausgabe, die des CRM Handbuchs „Reisen mit Vorerkrankungen“ 38,99 €. Eine Einzelausgabe des CRM Infodienstes ist für 3,99 € erhältlich. Günstiger können Ärzte und Apotheker die einzelnen Fachmedien im Jahresabonnement erwerben.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.crm.de/reisemedizinapp

Erhältlich ist die CRM App Reisemedizin ab sofort im iTunes Store für iPads:

http://itunes.apple.com/de/app/reisemedizinische-fachinformationen/id485274276?mt=8

Zu den Fachmedien des CRM Centrum für Reisemedizin:

Das CRM Handbuch Reisemedizin ist ein Standardwerk im Bereich der reisemedizinischen Beratung und erscheint seit 1988. Kernstück des Fachbuchs ist der Länderteil mit Informationen zu Infektionsrisiken und Reiseimpfungen für über 200 Länder sowie einem umfassenden Kapitel zur Malariaprophylaxe. Im Serviceteil bietet das Handbuch Checklisten zu beratungsrelevanten Themen für jeden Reisenden, wie etwa der richtigen Zusammenstellung der Reiseapotheke. Ebenso liefert es Beiträge zu speziellen Themen wie beispielesweise dem Sporttauchen. Zudem führt das Buch ein Adressverzeichnis von Einrichtungen zur Diagnostik und Therapie von Reiseerkrankungen. Länderkarten informieren über die geographische Verbreitung von Infektionskrankheiten. Das CRM Handbuch Reisemedizin erscheint jährlich als überarbeitete und aktualisierte Ausgabe.

Der CRM Infodienst (PDF) informiert, ergänzend zum CRM Handbuch Reisemedizin, alle 14 Tage über aktuelle Krankheitsausbrüche weltweit, sowie über neueste Entwicklungen und Themen im Bereich der Reisemedizin.

Das CRM Handbuch Reisen mit Vorerkrankungen gibt Ärzten und Apothekern einen Leitfaden für die Beratung gesundheitlich eingeschränkter Reisender an die Hand. Der erste Teil des Buches informiert – von A wie Aids bis V wie Varikosis - über verschiedene Krankheitsbilder und über die jeweiligen Risiken, Vorsorgemaßnahmen und Einschränkungen, die bei Reisen zu beachten sind. Ein weiteres Kapitel erweitert den Fokus auf Reisen in besonderen Lebenssituationen, wie beispielsweise in der Schwangerschaft oder mit einer Behinderung. Der Länderteil gibt Einblick in die medizinische Infrastruktur von über 50 Reiseländern. Das CRM Handbuch Reisen mit Vorerkrankungen wird jährlich nach neuestem wissenschaftlichen Erkenntnisstand fortgeschrieben und erweitert.

Weitere Informationen finden Interessierte unter http://www.crm.de/medien/index.html