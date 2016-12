Vogelgrippe in China: Notfallmedikation für Reisende nicht notwendig

Düsseldorf, April 2013 – Seit Ende März melden chinesische Behörden das Auftreten einer neuen Form der Vogelgrippe: Neue aviäre Influenza A (H7N9). Bis zum 23. April 2013 sind in China und Taiwan 108 Menschen erkrankt, 22 Betroffene sind verstorben. Reisende in China sollten engen Kontakt zu Vögeln meiden, also beispielsweise keine Vogelmärkte besuchen. Es besteht derzeit kein Grund, auf Reisen in die betroffenen Gebiete zu verzichten. Das CRM Centrum für Reisemedizin erklärt, dass die vorsorgliche Mitnahme und notfallmäßige Einnahme antiviraler Medikamente, sogenannter Neuraminidasehemmer, nicht notwendig ist.

Die meisten Erkrankungen traten bislang im Osten Chinas, in den Provinzen Schanghai, Jiangsu, Anhui, Zhejiang und Shandong auf. Nach aktuellen Erkenntnissen hat sich der Großteil der Erkrankten durch engen Kontakt zu Vögeln und Geflügel angesteckt. In einzelnen Fällen kann eine Übertragung von Mensch-zu-Mensch nicht ausgeschlossen werden. Laut Weltgesundheitsorganisation gibt es jedoch keinen Beleg für eine anhaltende Mensch-zu-Mensch-Übertragung.