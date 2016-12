Qualifizierte Beratung in der Apotheke: Reisemedizinisches Wissen zeit- und ortsunabhängig auffrischen

Düsseldorf, September 2012 – Welches Mittel hilft zuverlässig gegen Durchfall oder Übelkeit? Ist in Südeuropa besonderer Zeckenschutz notwendig? Wann ist Malariaprophylaxe sinnvoll? Auf Reisen können Beschwerden auftreten, die zu Hause keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielen. Deshalb gehört eine angemessene Reiseapotheke in jedes Urlaubsgepäck. Erster Ansprechpartner während der Reiseplanung ist häufig der Apotheker. Regelmäßige Fortbildungen in der Reise- und Tropenmedizin garantieren eine qualifizierte Beratung. Mit dem neu entwickelten "CRM Refresherseminar Online" können Apotheker und pharmazeutische Angestellte ihre Kenntnisse jetzt zeit- und ortsunabhängig auf den neuesten Stand bringen.

Das CRM Centrum für Reisemedizin bietet Apothekern und nicht approbiertem pharmazeutischen Personal jetzt die Möglichkeit, ihr reisemedizinisches Wissen mit besonderem Blick auf apothekenspezifische Themen per E-Learning aufzufrischen. Das Angebot richtet sich an alle, die das CRM Basisseminar oder vergleichbare Fortbildungsangebote bereits absolviert haben. Das CRM Refresherseminar Online ist von den Bundesapothekerkammern (BAK) mit 8 Fortbildungspunkten zertifiziert.

In acht Modulen werden die zentralen reisemedizinischen Themen behandelt – von einem Update zur Weltseuchenlage und aktuellen Impfempfehlungen über zeckenübertragene Erkrankungen, Reisediarrhoe und Malaria bis hin zu Reisen rund ums Meer, Reiseapotheke und Reisen mit Vorerkrankungen. Jedes Modul besteht aus einem 50-minütigen Videovortrag und einer anschließenden kurzen Lernerfolgskontrolle. Zusätzlich erhalten Teilnehmer alle Folien der Vorträge zum Nachlesen auch als PDF-Dateien. Für die Bearbeitung der acht Module haben sie bei freier Zeiteinteilung vier Wochen Zeit. Den Starttermin legen die Teilnehmer selbst fest. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten sie den zertifizierten Fortbildungsnachweis.

„Das reisemedizinische Wissen ändert sich schnell“, so Lothar Münnix, Geschäftsführer des CRM Centrum für Reisemedizin. „Eine qualifizierte Beratung setzt das regelmäßige Aktualisieren und Auffrischen der eigenen, spezifischen Kenntnisse voraus.“ Deshalb ist die Teilnahme an einem Refresherseminar alle zwei Jahre unter anderem Voraussetzung für die Listung der Apotheke auf der Website des CRM Centrum für Reisemedizin www.crm.de unter der Rubrik „Beratungsstellen“.

Das CRM Refresherseminar Online startet ab Ende September.

Die Anmeldung ist bereits jetzt möglich unter http://www.crm.de/fortbildung.