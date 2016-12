Cup Soups: Vitales aus der Tasse

Stuttgart, Juni 2016 – Vegetarische Cup Soups sind eine gute Alternative zu Smoothies und Säften. Im Mixer zubereitet erhält man ruckzuck eine Tasse voll mit Bioaktivstoffen, Vitaminen und Mineralien. Marianne J. Voelk erklärt, wie einfach es ist, mit Cup Soups immer ausreichend Obst und Gemüse zu sich zu nehmen. In ihrem Buch „Cup Soups“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2016) finden Leser zahlreiche Rezepte für Suppen, die dem Körper gut tun.

„Cup Soups sorgen nicht nur für eine strahlend schöne Haut und kräftiges Haar, sie können sogar Krankheiten vorbeugen oder die Heilung bei Erkältung oder Verdauungsstörungen beschleunigen“, erklärt Voelk. Die Wirkung der Suppen beruhe auf den bioaktiven Pflanzenstoffen, die sie enthalten. Dazu gehören beispielsweise Enzyme, Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente.

Cup Soups sollten nicht über 42 Grad Celsius erhitzt werden, denn Vitamin C und Folsäure beispielsweise werden durch das Kochen weitgehend vernichtet. Außerdem sei es für den Organismus wie ein Schock, wenn wir zu heiß essen, erklärt die Autorin. Das liegt, laut Voelk, an der sogenannten Homöostase, der Konstanz des inneren Milieus des Körpers. Sie halte unsere normale Körpertemperatur von 37 Grad aufrecht. Wenn Mund, Speiseröhre und Magen sehr hohen Temperaturen ausgesetzt werden, schüttet das zentrale Nervensystem Hormone aus und kurbelt so die Reglungssysteme an: „Ein ziemlicher Stress für den Organismus“, so Voelk.