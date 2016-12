Der mündige Patient

Stuttgart, Juni 2011 – Der Arzt ist längst nicht mehr der „Halbgott in Weiß“, dem wir uns im Krankheitsfall blind anvertrauen. Gerade bei chronischen Erkrankungen haben viele Patienten heute das Gefühl, eher verwaltet als behandelt zu werden. Deshalb wird es für Betroffene immer wichtiger, die Initiative zu ergreifen, sich aktiv mit ihrer Erkrankung und möglichen Behandlungsmethoden auseinanderzusetzen und diese gezielt einzufordern. In seinem neuen Buch „Dr. Ich“ zeigt Georg Francken „wie sich mündige Patienten im Medizinbetrieb behaupten und die optimale Behandlung finden“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2010). Am 29. Juni ist der Wissenschaftsjournalist im Rahmen der Reihe „Gesundheit beginnt im Kopf“ im Treffpunkt Rotebühlplatz in Stuttgart zu Gast. Unter dem Titel „Der mündige Patient – Auf dem Weg zur Selbstverantwortung“ berichtet er von seinen Erfahrungen.

Schulmedizin oder alternative Heilmethoden? Eine Behandlung, die sich auf die konkreten Beschwerden konzentriert oder die einem ganzheitlichen Konzept folgt? Medikamente oder Operation? Objektiv gesehen lässt sich das nicht immer eindeutig beantworten. Jede Behandlung birgt Erfolgschancen aber auch Risiken, die sorgfältig gegeneinander abgewogen werden müssen. Welche Therapie – etwa bei Krebs, wie im Falle des Autors – die individuell richtige ist, muss letztendlich jeder Patient für sich entscheiden. „Diese Entscheidung zu fällen und mit allen Konsequenzen durchzustehen“, so Francken „ist nicht einfach, denn der Anspruch, über die eigene Krankheit und deren Therapie mitzubestimmen, muss immer wieder hart erkämpft werden.“

Francken erkrankte in jungen Jahren an Krebs und erlebte am eigenen Leib, was es bedeutet, die Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen und sich als mündiger Patient im modernen Medizinbetrieb zu behaupten. In seinem Buch „Dr. Ich“ gibt er seine Erfahrungen weiter. Wer wissen will, wie man nach neuen, die Lebensqualität fördernden Therapien sucht, wie man den richtigen Arzt oder Therapeuten findet, nach geeigneten Kliniken für eine spezielle Operation recherchiert, wie man Studien liest und schließlich auf Augenhöhe mit seinem Arzt über die geeignete Therapie spricht, findet hier einen reichen Schatz an wertvollen Informationen.

Terminhinweis

„Der mündige Patient – Auf dem Weg zur Selbstverantwortung“

im Rahmen der vhs-Reihe „Gesundheit beginnt im Kopf“

Mittwoch, den 29. Juni 2011, 20-22 Uhr

Ort: Treffpunkt Rotebühlplatz, Robert-Bosch-Saal, Rotebühlplatz 28, 70173 Stuttgart

Eintritt: 3 Euro