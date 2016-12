„Diabetes ist sehr verbreitet, und wir können dem nicht länger tatenlos zusehen. Dieses Buch wendet sich an Menschen, die bereit sind, den Kampf aufzunehmen, und sich von ihrem Diabetes verabschieden wollen", so Joel Fuhrman

Essen gegen Diabetes

Stuttgart, Juni 2014 – „Es war der schlimmste Fehler, dass Medikamente gegen den Typ-2-Diabetes erfunden wurden. Das macht die Kranken nur noch kränker“, ist Joel Fuhrman überzeugt. Es mache keinen Sinn, den Blutzucker lediglich durch Medikamente und Insulin zu kontrollieren, ohne die Ursachen der Erkrankung anzugehen. Laut dem Ernährungsmediziner und Autor ist es mit einer radikalen Ernährungsumstellung möglich, ganz auf Medikamente oder Insulin zu verzichten. In der deutschen Ausgabe seines US-Bestsellers „Diabetes einfach wegessen“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2014) stellt er sein wissenschaftlich belegtes Ernährungskonzept für Typ-2-Diabetiker vor.

„Diabetes ist sehr verbreitet, und wir können dem nicht länger tatenlos zusehen. Dieses Buch wendet sich an Menschen, die bereit sind, den Kampf aufzunehmen, und sich von ihrem Diabetes verabschieden wollen. Es liegt an Ihnen, die Kontrolle über Ihre Gesundheit auszuüben“, fordert Fuhrman Betroffene auf.

Übergewicht ist eine der Hauptursachen von Diabetes Typ 2. Die beste Behandlungsmethode ist dementsprechend eine Ernährungsumstellung. Statt Medikamente zu nehmen und weiter an seinen Lebens- und Essgewohnheiten festzuhalten, empfiehlt Fuhrman Betroffenen, ihre Ernährung radikal zu ändern. Lebensmittel, die einen niedrigen Energiegehalt haben, aber gleichzeitig viele Vitamine und Mineralstoffe liefern, sind der Schlüssel dafür: „Sobald Sie mehr Nahrung mit hoher Nährstoffdichte und weniger mit geringer Nährstoffdichte zu sich nehmen, wird sich Ihr Gesundheitszustand dramatisch verbessern und Ihr Diabetes dahinschmelzen.“

In seinem Buch informiert er über die Entstehung und Behandlung von Diabetes Typ 2. Er erklärt, welche Rolle die Ernährung spielt, wie seine nährstoffreiche Diät funktioniert und in welchen Lebensmitteln besonders viel an wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen, Ballaststoffen oder sekundären Pflanzenstoffen zu finden sind. 60 leckere Rezepte motivieren zur Ernährungsumstellung.

Der Autor:

Joel Fuhrman ist Mediziner und in den USA ein anerkannter Autor. Der Titel „The End of Diabetes“ war in den USA auf der Bestsellerliste. Dr. Fuhrman beschäftigt sich mit seiner eigenen Firma ausschließlich mit der Erforschung von Stoffwechselzusammenhängen und Ernährung.

www.drfuhrman.com

Wissenswertes: Chancen durch Ernährungsumstellung

Ein Typ-2-Diabetiker, der durch körperliche Aktivität und verbesserte Nährstoffversorgung gut eingestellt ist, profitiert in vielerlei Hinsicht: