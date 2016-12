Mit dem Skalpell gegen Altersdiabetes: Ein Erfolg auf lange Sicht?

fzm, Stuttgart, Februar 2014 – In Deutschland lassen sich immer mehr fettleibige Menschen den Magen verkleinern oder den Darm verkürzen. Die sogenannte bariatrische Chirurgie heilt dabei häufig auch den Typ 2-Diabetes, an dem viele fettleibige Menschen leiden. Die Operation erspart den Patienten zunächst die Einnahme von Medikamenten oder das Spritzen von Insulin, doch der langfristige Erfolg ist nach Einschätzung eines Experten in der Fachzeitschrift „DMW Deutsche Medizinische Wochenschrift“ (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2014) nicht sicher.