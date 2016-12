Die 50 besten Blutzucker-Killer

Stuttgart, September 2011 – Erhöhte Blutzuckerwerte und Übergewicht steigern das Risiko, an Diabetes Typ 2 zu erkranken. Bestimmte Substanzen in Lebensmitteln können helfen, den Blutzucker zu senken, das Gewicht zu reduzieren und damit Diabetes vorzubeugen. In Rhabarber, Äpfeln, Ingwer und Knoblauch finden sich beispielsweise Inhaltsstoffe, die eine antidiabetische Wirkung haben. In seinem neuen Ratgeber stellt Sven-David Müller „Die 50 besten Blutzucker-Killer“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2011) vor.

„Bei vielen Menschen lässt sich das Ernährungsverhalten nur noch als ‚Selbstmord mit Messer und Gabel’ definieren“, erklärt der Ernährungs- und Diät-Experte Sven-David Müller. Übergewicht hat sich zu einem Massenphänomen entwickelt. Der steigende Konsum von Fertigprodukten, Alkohol und zuckerhaltigen Getränken führt häufig zu ernährungsbedingten Krankheiten wie zum Beispiel Diabetes oder pathologischer Glukosetoleranz, einer Vorstufe von Diabetes. „In Deutschland leben etwa sechs Millionen Menschen, die zu dick sind, aber noch keine Medikamente zur Behandlung einer Erkrankung benötigen. Als Therapie reicht eine Umstellung des Lebensstils und der Essgewohnheiten“, so Müller. Eine fettarme, ballaststoffreiche Ernährung kombiniert mit möglichst vielen Blutzuckerkillern und Bewegung hilft Menschen mit erhöhten Blutzuckerwerten, einer Erkrankung und der lebenslangen Einnahme von Medikamenten entgegenzuwirken. Diabetiker können ihre Werte dauerhaft verbessern.

Äpfel haben aufgrund ihres hohen Pektingehalts einen positiven Einfluss auf den Blutzucker- und Cholesterinspiegel. Drei Stück am Tag, roh oder gekocht verzehrt, reichen aus, um als Blutzuckerkiller aktiv zu werden. Ideal und lecker ist eine Kombination aus Apfel und Zimt, da auch das Gewürz die Blutfette und den Blutzuckerspiegel senkt. Ein Apfel-Haferflocken-Müsli mit Sauermilch-Zimt-Soße ist ein leckeres Frühstück, nicht nur für Diabetiker. Gingerol, ein Bestandteil des Ingwers, steigert die Insulinsensitivität. Die asiatische Wurzel kann als Tee getrunken sowie als Gewürz in der kalten und warmen Küche eingesetzt werden.

Die Liste der 50 besten Blutzuckerkiller im gleichnamigen Ratgeber reicht von Äpfeln über Hülsenfrüchte bis Yacon. Einleitend erklärt Sven-David Müller, wie Insulin den Blutzuckerspiegel im Körper reguliert, was man unter Diabetes mellitus versteht und wie sich Typ 1 und 2 voneinander unterscheiden.

Wissenswertes

Nur keinen Stress! Er lässt den Körper das „Stresshormon“ Cortison produzieren, das den Blutzuckerspiegel in die Höhe treibt.

Der Autor:

Sven-David Müller leitet das Zentrum für Ernährungskommunikation und Gesundheitspublizistik (ZEK) in Berlin. Durch seine Bücher, Vorträge und Seminare ist er als Diät- und Ernährungsexperte im deutschsprachigen Raum bekannt. Für seinen Einsatz in der Diabetes- und Ernährungsaufklärung wurde er 2005 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.