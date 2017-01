Thieme investiert in die elektronische Gesundheitsakte

Hamburg, Januar 2017 – Die Thieme Gruppe investiert im Rahmen einer Zwischenfinanzierung zusammen mit dem HTGF (High-Tech Gründerfonds) und anderen Geldgebern über eine Million Euro in die LifeTime-Technologie. Zusätzliches Kapital kommt aus Förderprojekten der Stadt Hamburg, der EU und dem Innovationsfonds der Bundesregierung.

Die Hamburger connected-health.eu GmbH hat sich mit der LifeTime App für Patienten und einer Hardware für Ärzte zum Ziel gesetzt, die Digitalisierung in der Medizinbranche voranzutreiben. Durch das System wird der papierlose Austausch medizinischer Dokumente ermöglicht. Nach der aktuellen Zwischenfinanzierung ist das Unternehmen nun mit über drei Millionen Euro kapitalisiert.

Das frische Geld kommt zu großen Teilen von der Thieme Gruppe, einem der großen deutschen Anbieter für Medien und Dienstleistungen rund um die Themen Medizin und Gesundheit. „Die Möglichkeit des direkten digitalen Datenaustauschs zwischen Ärzten und Patienten ist ein Novum”, so der Thieme Geschäftsführer Dr. h.c. Albrecht Hauff. „Anders als bei anderen Lösungen ist es bei LifeTime so, dass alle Patientendaten ausschließlich auf dem Smartphone des Patienten verbleiben und nicht in einer Cloud gespeichert werden. Das hat uns überzeugt.”

Thieme baut mit der Unterstützung von LifeTime das eigene digitale Portfolio um einen weiteren wichtigen Baustein aus. Das 130 Jahre alte Familienunternehmen plant das LifeTime-System zukünftig mit medizinischen Inhalten anzureichern.

Zu weiteren Investoren der Finanzierungsrunde zählen Ärzte, der Leiter eines Fraunhofer-Instituts und Altgesellschaftler, wie beispielsweise der HTGF. Darüber hinaus erhält das Unternehmen Kapital im Rahmen von Kooperationen mit der Hansestadt Hamburg, der AOK, der Barmer GEK, der Optimedis AG und dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Die connected-health.eu GmbH ist das erste Digital-Health-Unternehmen, das mit Mitteln aus dem Innovationsfonds der Bundesregierung gefördert wird.

„Das Investment von Thieme ist ein Ritterschlag für uns. Thieme versteht den Markt seit mehr als 130 Jahren und hat natürlich ein exzellentes Netzwerk. Mit diesem ersten Teilschritt der Series-A Finanzierungsrunde werden wir den Vertrieb in Hamburg und Umgebung stärken”, so Dr. med. Johannes Jacubeit, Geschäftsführer der connected-health.eu GmbH.

Über die connected-health.eu GmbH:

Die connected-health.eu GmbH wurde Ende 2014 von Dr. Johannes Jacubeit, einem Hamburger Arzt und Unternehmer, und dem IT-Allrounder Matthias Lau gegründet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Medizin ins digitale Zeitalter zu bringen und Kommunikation, Datenübertragung und Datenverarbeitung in der Medizin neu zu definieren. Mit LifeTime wurde ein System entwickelt, das künftig die analogen Prozesse in Arztpraxen ersetzen soll. Es besteht aus einer App für Patienten (LifeTime App) und einer seit Mai 2016 erhältlichen Hardware (LifeTime Hub) für medizinische Einrichtungen. Über den LifeTime Hub lassen sich medizinische Dokumente und Bildgebung einfach und sicher digital zwischen Medizinern und Patienten austauschen. Die connected-health.eu GmbH steht für Sicherheit, Transparenz und bessere Medizin im Zeichen des digitalen Wandels.

Über Thieme:

Thieme ist Anbieter von Büchern, Zeitschriften, elektronischen Medien, Dienstleistungen und Services rund um Medizin und Gesundheit sowie die angrenzenden Naturwissenschaften. Das Familienunternehmen entwickelt mit seinen rund 1000 Mitarbeitern weltweit vernetzte Angebote auf Basis von über 150 Fachzeitschriften sowie einem lieferbaren Programm von 4400 Buchtiteln print und online weiter. Damit spricht Thieme sämtliche Akteure im Gesundheitswesen an: von Medizinstudierenden bis zu Fachärzten, von Pflegekräften über Hebammen bis zu Physiotherapeuten, von Bibliothekaren über Krankenkassen und Kliniken bis hin zu Gesundheitsinteressierten. Der Name Thieme steht seit vielen Jahrzehnten für verlässliche Qualität und Seriosität.