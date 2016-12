DIVE: Patientenregister deckt Defizite in der Versorgung von Diabetikern auf

Stuttgart, Mai 2013 – Eine Gruppe von Ärzten, die sich in Schwerpunktpraxen auf die Betreuung von Diabetikern spezialisiert haben, tauschen ihre Behandlungsergebnisse seit September 2011 über ein Patientenregister aus. Erste Ergebnisse des DIabetes Versorgungs-Evaluation-Projekts (DIVE) werden jetzt in der Fachzeitschrift DMW “Deutsche Medizinische Wochenschrift“ (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2013) vorgestellt. Sie weisen auf Defizite in der Versorgung von Diabetikern in Deutschland hin.