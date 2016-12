DMW Walter Siegenthaler Preis geht 2013 an Stuttgarter Mediziner – Strategien zur Brustkrebsnachsorge auf dem Prüfstand

Stuttgart, April 2013 – Über 74 000 Frauen erkranken in Deutschland jährlich neu an Brustkrebs. Bei vielen kehrt der Tumor nach der Erstbehandlung zurück. Eine sorgfältige Nachsorge ist daher besonders wichtig. Eine über zehn Jahre angelegte Feldstudie des Onkologischen Schwerpunkts Stuttgart (OSP) hat die Brustkrebsnachsorge deshalb kritisch unter die Lupe genommen. Die in der „DMW Deutsche Medizinische Wochenschrift“ (Georg Thieme Verlag, Stuttgart) veröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass eine symptomorientierte Nachsorge einer aufwendigen apparativen Form hinsichtlich des Gesamtüberlebens nicht unterlegen war. Für die Arbeit „Symptomorientierte Nachsorge nach Mammakarzinom im Vergleich zur intensiv-apparativen Nachsorge“ erhalten der Erstautor Dr. med. Sven Bornhak und die Co-Autoren den DMW Walter Siegenthaler Preis. Die Verleihung fand am 8. April 2013 im Rahmen des 119. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) in Wiesbaden statt.