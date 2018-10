Selbstliebe als Basis für ein erfülltes Leben

Ein Lob vom Chef, der neue Wagen, eine glückliche Beziehung und erfolgreiche Kinder: Oft machen wir unser Gefühl von Glück und Zufriedenheit an äußeren Umständen fest. Doch viel wichtiger sind Dinge wie Freiheit, innerer Frieden und Wohlbefinden, um uns wohl zu fühlen. In seinem Buch „Du lebst nicht, um zu leiden“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2018) stellt Blake D. Bauer seinen Ansatz für ein zufriedenes und erfülltes Leben vor. Dabei fordert er vom Leser zwei Dinge: Liebe dich selbst und vermeide destruktive Gewohnheiten und Gefühle.

Menschen, die unter Selbstmitleid, Angst und Unsicherheit leiden, können sich, laut Blake, selbst heilen, wenn sie lernen, gut für sich zu sorgen: „Ihr Partner oder Ihre Partnerin, Ihre Kinder, Ihr Arbeitgeber oder Ihr Arzt können Ihnen die Erlaubnis, glücklich zu sein, nicht erteilen. Sie selbst müssen sich Tag für Tag dafür entscheiden, Angst, negative Einstellungen und Schuldgefühle hinter sich zu lassen“, so der Autor. Nur wer die volle Verantwortung für sein Leben übernimmt, muss Anerkennung nicht mehr von außen suchen und kann so zu einer neuen Freiheit finden, ist Bauer überzeugt. Wichtigster Punkt ist, sich selbst zu lieben. Dabei geht es darum, das eigene Denken, Sprechen und Handeln so zu verändern, dass man sich in jeder Situation selbst wertschätzt, akzeptiert, verzeiht und sich treu bleibt.

Bauer fordert dazu auf, sich seiner Ängste und Probleme bewusst zu werden und sie als Wegweiser hin zu Freude, Güte und Wahrheit anzunehmen. Mit sogenannten Erkundungsfragen regt er den Leser dazu an, Energien und Emotionen freizusetzen: „Wen versuchen Sie fortwährend zu erfreuen oder zufriedenzustellen? In welchen Situationen fällen Sie harte Urteile über sich selbst? Was löst Gewissensbisse, Scham oder Wut in Ihnen aus?“ Außerdem liefert Bauer Schlüsselsätze, die den Leser dabei unterstützen, sein Fühlen und Handeln positiv aufzuladen und die eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu erkennen: „So wie ich bin, bin ich liebenswert. Ich habe alles in mir, was ich brauche, um ein erfülltes Leben zu führen. Niemand kann mich retten oder erlösen; ich muss aus mir selbst heraus Erfüllung finden.“ Bauer ist überzeugt: „Wenn Sie bereit sind, die volle Verantwortung für Ihr Leben zu übernehmen und die Schuld nicht mehr anderen oder den Umständen zuzuschieben, gibt es nichts, was Sie nicht verwandeln, heilen oder erreichen können.“

Der Autor:

Blake D. Bauer hat eine breit gefächerte Ausbildung in Psychologie, Alternativmedizin, Ernährungslehre, Heilverfahren, Qigong und Meditation. Eigene Erfahrungen mit schwierigen Lebenssituationen und Depressionen brachten ihn zu seiner heutigen Tätigkeit als Berater. Er kümmert sich umfassend um die geistige, psychische und körperliche Gesundheit seiner Klienten. Mehr zu Blake D. Bauer finden Sie auf der englischsprachigen Website: www.unconditional-selflove.com

Wissenswertes: Ruhepausen im Alltag

Kurz im Moment zu verweilen, hilft dabei, sich neu auf sich und die eigenen Wünsche zu besinnen. Störende Gedanken sollte man bewusst wahrnehmen und dann vorbeiziehen lassen. Gleichzeitig sollte man den Atem mit Bedacht fließen lassen und so die Energie spüren, die dadurch in den Körper strömt. Solche Ruhepausen unterstützen eine gesunde Selbstwahrnehmung. Bauer empfiehlt außerdem, regelmäßig zu meditieren: „Es gibt keine richtige oder falsche Form des Meditierens. Wesentlich ist, dass Sie sich bemühen, (1) stets aufmerksam alle Ihre Gedanken, Emotionen und Körperempfindungen zu registrieren, (2) bei jedem Atemzug wahrzunehmen, wie Luft ein- und ausströmt, und (3) alles, was in Ihnen geschieht, mit liebender Güte, Wohlwollen und Mitgefühl willkommen zu heißen.“