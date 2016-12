Hectec integriert eRef von Thieme in die digitale OP-Planung

Stuttgart, Oktober 2015 – Ab sofort stehen innerhalb der präoperativen Planungssoftware mediCAD® der Hectec GmbH die Inhalte der eRef des Thieme Verlags zur Verfügung. mediCAD® unterstützt Ärzte digital bei der Planung von Operationen. In der eRef erhalten Ärzte situations- und fallbezogen umfassende medizinische Informationen aus Thieme Fachbüchern und Fachzeitschriften, sowie aus Datenbanken. Durch die Integration der eRef in die Planungssoftware mediCAD können Ärzte jetzt an jeder Stelle der digitalen OP-Planung auf die Inhalte der eRef zugreifen. Die Nutzung von eRef ist nach einer Registrierung 14 Tage kostenlos.

Seit 1999 entwickelt die Hectec GmbH Softwarelösungen für den orthopädischen Chirurgen. Ärzte planen damit beispielsweise präoperativ vor dem Eingriff den Gelenkersatz vollständig digital. Knapp 4.000 Klinken und orthopädischen Praxen weltweit bereiten mittlerweile ihre Operationen mit Hectec mediCAD vor. Auf dem Deutschen Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie 2015 wird die neue Version 4 von mediCAD Classic 4.0 mit der Integration der eRef erstmals vorgestellt.

„Wir freuen uns, dass wir durch die Kooperation mit dem Thieme Verlag einen direkten Zugang zur eRef in unsere Planungssoftware einbauen konnten“, so Jörn Seel, Geschäftsführer der Hectec GmbH. Der Thieme Verlag bietet Ärzten mit der eRef medizinische Informationen zu unterschiedlichen Fachgebieten direkt am Arbeitsplatz. Unter eRef.thieme.de finden sie fachlich passende Inhalte aus E-Books und E-Journals der Verlagsgruppe sowie aus diversen Datenbanken. „Mit der eRef kann der Arzt genau auf die Informationen zugreifen, die er in der jeweils konkreten Situation benötigt. Hat er während der OP-Planung also eine fachliche Frage, kann er direkt in der eRef recherchieren und nachschauen“, erklärt Dr. Siegfried Steindl, Verlagsbereichsleiter bei Thieme.

Seit Juli ist die eRef bereits vollständig in mediCAD Spine® 3D integriert. Jetzt folgte die Integration in mediCAD classic®. Alle Inhalte lassen sich direkt an jeder Stelle im OP-Planungsprozess abrufen. Das Programm schlägt dabei die Erläuterungen und Hinweise passend zum aktuellen Planungsschritt automatisch vor. Die Nutzung von eRef ist für alle Interessierten nach einer Registrierung 14 Tage kostenlos. Anschließend kann eine Klinik- oder Praxislizenz beim Verlag erworben werden.

Hectec GmbH

Die hectec GmbH entwickelt ihre Planungslösung „mediCAD Classic“ seit 1994. Die digitale Lösung berücksichtigt alle Planungsmethodiken und dokumentiert alle Vorgänge rechtssicher. Ein wichtiger Teil ist die von hectec erstellte Implantat-Datenbank, da der Arzt sofort auf dem Bildschirm das optimal passende Implantat auswählen kann. Die Datenbank wird fortlaufend erweitert, umfasst heute die Artikel von weltweit 90 Herstellern und deckt in Europa über 85 Prozent aller verwendeten Implantate ab. Die Lösung passt sich nahtlos in die EDV-Ausstattung der Kliniken und Praxen ein. Sie deckt alle orthopädischen Operationsgebiete ab – von der Hüfte über Schulter und Fuß bis hin zu Knie und Wirbelsäule. „mediCAD Classic“ ist zertifiziert und weltweit als Medizinprodukt zugelassen. „mediCAD Classic“ wird ausschließlich über autorisierte Partner vertrieben. Mitte 2013 arbeitet die hectec GmbH mit 100 Vertriebspartnern weltweit zusammen. Insgesamt setzen aktuell etwa 2500 Kliniken die Lösung ein.

Die Thieme Gruppe

Thieme gehört zu den großen Anbietern von Büchern, Zeitschriften, elektronischen Medien, Dienstleistungen und Services rund um Medizin und Gesundheit sowie den angrenzenden Naturwissenschaften. Das Familienunternehmen entwickelt mit seinen rund 900 Mitarbeitern weltweit vernetzte Angebote auf Basis von über 150 Fachzeitschriften sowie einem lieferbaren Programm von 4500 Buchtiteln print und online weiter. Damit spricht Thieme sämtliche Akteure im Gesundheitswesen an: von Medizinstudierenden bis zu Fachärzten, von Pflegekräften über Hebammen bis zu Physiotherapeuten, von Bibliothekaren über Krankenkassen und Kliniken bis hin zu Gesundheitsinteressierten. Der Name Thieme steht für verlässliche Qualität. Das bestätigt auch das Verlagsranking des Marktforschungsinstituts Innofact, bei dem Thieme regelmäßig den Spitzenplatz belegt.