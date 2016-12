Essstörungen bezwingen - wie einen Berg

Zunächst war es nur ein Bild, das die Therapeuten der Danuvius-Klinik Ingolstadt gerne verwendeten: Eine Bergtour als Symbol für die manchmal recht schwierige und für alle Beteiligten anstrengende Therapie von Essstörungen. Hier wie dort muss man sich die Kräfte einteilen, darf den rechten Weg nicht aus den Augen verlieren, ist stolz und erleichtert, wenn man das Ziel erreicht und den Gipfel erklommen hat. Warum nicht wirklich eine Bergtour wagen? fragten sich die Therapeuten, und so entstand im Jahr 2010 das ökotherapeutische Projekt "Über´n Berg", das seither einmal im Jahr stattfindet. In der Fachzeitschrift ergopraxis (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2013) berichten Susanna Stich-Bender, die die Tour als Therapeutin begleitete, und Karen Silvester, die bis vor Kurzem den Fachbereich Essstörungen an der Danuvius-Klinik leitete, über die Erfahrungen mit dieser außergewöhnlichen Therapie.