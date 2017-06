Pasta mit Paprika-Feta-Pesto: Der Thermomix übernimmt eine Vielzahl von Arbeitsschritten, so dass schnell gesunde Gerichte auf den Tisch kommen. © Meike Bergmann, TRIAS Verlag

Schnell gekocht – Express-Rezepte mit dem Thermomix

Stuttgart, Mai 2017 – Manchmal muss es einfach schnell gehen. Dennoch soll ein Essen gut schmecken und gesund sein. In ihrem Ratgeber „Express-Rezepte. Kochen mit dem Thermomix“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2017) zeigt Simone Filipowsky, dass gesund und ausgewogen nicht immer gleich aufwendig sein muss.

Nudelgerichte aus der Tiefkühltruhe, ein belegtes Brötchen auf die Hand oder ein Essen vom Imbiss: Wenn es schnell gehen soll, greifen viele Menschen zu Fertigprodukten. Eine gute Alternative ist das Kochen mit dem Thermomix. Zerkleinern, hacken, pürieren, kneten: Das Gerät übernimmt eine Vielzahl von Arbeitsschritten, so dass schnell gesunde Gerichte auf den Tisch kommen. „Eine einfache und schnelle Zubereitung, eine kurze Liste gängiger Zutaten und durchdachte Arbeitsschritte bilden die Basis für die blitzschnellen Rezepte. Nur in Ausnahmefällen stehen Sie für eine leckere Mahlzeit mehr als 30 Minuten in der Küche“, erklärt Filipowsky. Die Autorin ist Thermomix-Expertin und weiß, wie sich mithilfe des Gerätes im Nu leckere Speisen zaubern lassen.

Damit der Thermomix auch dann genutzt werden kann, wenn die Supermärkte geschlossen sind, rät Simone Filipowsky, sich Vorräte mit Konserven und Tiefgekühltem anzulegen. „Es lohnt sich, gezielt die Lebensmittel vorrätig zu halten, die die schnelle Küche erleichtern.“ Im Handumdrehen lässt sich so zum Beispiel mithilfe des Thermomix aus Dosentomaten, Salami und Käse eine Pizza mit selbst gemachtem Teig herstellen. Und das Ganze ohne mühsames Käsereiben oder Kneten – diese Aufgaben übernimmt das Küchengerät.

Die Autorin:

Simone Filipowsky ist selbst begeisterte Thermomix-Nutzerin. Sie arbeitet als Kochbuchautorin und Foodbloggerin. Ihre Rezepte entwickelt sie selbst.

Wissenswertes: Blitzgerichte aus dem Vorrat