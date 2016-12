„I care Wissen to go App“ erhält Auszeichnung als „Bestes Fachmedium des Jahres“

Stuttgart, Mai 2016 – Mit „I care“ bietet der Georg Thieme Verlag Pflegeschülern einen neuen, modernen Zugang zum gesamten ausbildungsrelevanten Pflegewissen. Die „I care Wissen to go App“ wurde als „Bestes Fachmedium des Jahres“ ausgezeichnet. Die App überzeugte die Jury in der Kategorie „Beste App“. Gestern fand im Rahmen des Kongresses der Deutschen Fachpresse in Berlin die Preisverleihung statt.

Der Pflegebedarf steigt. Um ihn auch in Zukunft abdecken zu können, müssen mehr junge Menschen und Quereinsteiger für den Pflegeberuf begeistert werden. Die Ausbildung qualifizierter Fachkräfte ist die Voraussetzung für ein gut funktionierendes Pflegeangebot. Mit „I care“ vermittelt der Georg Thieme Verlag das gesamte ausbildungsrelevante Pflegewissen modern und praxisnah. Ausgewiesene Fachexperten aus Wissenschaft, Lehre und Praxis haben das Wissen für die drei „I care“-Bände „Anatomie, Physiologie“, „Krankheitslehre“ und „Pflege“ zusammengetragen. Die Thieme Fachredaktion hat daraus ein Werk aus einem Guss gemacht. Die kostenlose App „I care Wissen to go“ für das Smartphone bündelt das Wissen aus allen drei Bänden für das spielerische Selbststudium und unterstützt so den Lernprozess.

„Eine schlanke App mit hohem Nutzwert: Die App ‚I care Wissen to go‘ fällt aus dem Rahmen – und das sehr positiv“, so das Urteil der Fachmedien-Jury. „Schon das unkonventionelle Design mit viel Farbe und Bewegung ist ein Hingucker und spricht die Zielgruppe, Auszubildende zum Gesundheits- und Krankenpfleger, voll an. Auch Menüführung sowie Bedienbarkeit sind sehr gelungen und führen schnell zum gewünschten Ziel. Die App ist komplett bug-frei, lädt extrem schnell und vermittelt daher Spaß am Arbeiten. Mit über 30.000 Einträgen und 2.000 Lernkarten ist die App zudem inhaltlich sehr umfangreich.“ Als originelles spielerisches Element sah die Jury auch die „Kann ich“-Kennzeichnung, mit der man beherrschte Lernkarten optisch kennzeichnen kann und so immer über seinen Lernfortschritt im Bilde ist.

„Wir freuen uns über diese Auszeichnung“, so Dr. Bettina Hansen, stellvertretende Verlagsleiterin im Georg Thieme Verlag. „Wir haben ‚I care‘ eng auf die Bedürfnisse der überwiegend jungen Pflegeschüler hin entwickelt. Das didaktische Konzept, die Sprache, das Layout – wir holen die jungen Menschen dort ab, wo sie stehen und bereiten sie optimal auf die Pflegeprüfung und die Berufspraxis vor. Die App ist dabei ein wichtiger Baustein.“

Weitere Informationen zur „I care Wissen to go App“ finden Sie hier https://www.thieme.de/de/pflege/I-care-Wissen-to-go-App-71237.htm

Die Deutsche Fachpresse zeichnet einmal jährlich die besten deutschen Fachmedienangebote aus. Ausgewählt werden sie in einem zweistufigen Bewertungsverfahren. Die Jurys setzen sich aus Vertretern der Wirtschaft, Experten aus B2B-Agenturen, Hochschulen und Fachmedienhäusern zusammen. Weitere Informationen zu allen Preisträgern finden Sie auf den Seiten der Deutschen Fachpresse www.deutsche-fachpresse.de