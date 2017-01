Asiatische Nudelsuppe to go. © Stefanie Bütow, TRIAS Verlag.

Fitness Food – Workout und Training optimal unterstützen

Stuttgart, Januar 2017 – Ausdauertraining, Muskelaufbau, Wettkämpfe – mit der richtigen Ernährung können Sportler ihre Trainingsziele besser erreichen und ihre Leistungsfähigkeit gezielt steigern. Im neuen Buch „Fitness Food“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2017) erklärt Diplomtrainer Alexander Veith, worauf Sportler achten sollten. Rund 150 unkomplizierte Gerichte und Snacks von Doris Strauß machen Lust auf eine fitnessgerechte Ernährung, die Sportler optimal mit den richtigen Nährstoffen versorgt.

Grundsätzlich gilt: Sportler sollten eine eiweißreiche Kost bevorzugen. Denn Proteine sind kalorienarme, überwiegend leicht verdauliche Energielieferanten. Für den gezielten Muskelaufbau kann es sich sogar lohnen, ergänzende Proteinpulver zu nehmen. Muskelfasern bestehen zum Großteil aus unterschiedlichen Eiweißen. „Sind zu wenig Proteine in der Nahrung vorhanden, so wird beim intensiven Training das wertvolle Protein der Muskeln im wahrsten Sinne des Wortes ‚verheizt‛“, erklärt Ernährungsexperte Alexander Veith. Kohlenhydrate sind zuverlässige Energiespender, die vor allen Dingen bei Ausdauersportarten wie Laufen oder Radfahren den anhaltenden Energiebedarf decken. Grundsätzlich sollten Sportler Kohlenhydrate mit niedrigem glykämischem Index wie zum Beispiel Vollkornprodukte bevorzugen, da diese für einen gleichmäßigen Blutzuckerspiegel und damit für ein konstantes Energielevel und ein langanhaltendes Sättigungsgefühl sorgen. Bei akutem Energiebedarf darf es aber auch mal eine Brezel, eine Banane oder ein zuckerhaltiges Getränk sein. Diese werden schneller in Energie umgewandelt, ohne den Magen-Darm-Trakt zu belasten. Pflanzliche Fette mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren ergänzen den Speiseplan, sollten aber aufgrund des hohen Kaloriengehaltes nur in Maßen verzehrt werden.

Die Rezepte reichen vom Fitmacher-Frühstück über Snacks für die Sporttasche bis hin zu energiespendenden Hauptgerichten. Sie enthalten besonders viele Proteine oder Kohlehydrate und können entsprechend je nach Trainingssituation und -ziel zu einem individuellen Ernährungsplan zusammengestellt werden.

Wissenswertes: Konstante Energiezufuhr

Bei länger andauernden Sporteinheiten sollten die Snacks und Drinks den Blutzuckerspiegel und damit die Energiezufuhr konstant halten, ohne den Körper zu belasten. Ideal sind zum Beispiel zuckerfreie Proteinriegel, Quarkspeisen oder Smoothies. „Vollkornprodukte sind in diesem Fall eher kontraproduktiv, da sie länger im Magen-Darm-Trakt verweilen und den Blutzuckerspiegel nur langsam ansteigen lassen“, erklärt Alexander Veith.

Die Autoren:

Alexander Veith ist Sportlehrer und Diplomtrainer für Ernährung und Fitness. Er arbeitet seit fast 20 Jahren in der Fitnessbranche und hat bereits rund 300 000 Menschen trainiert und viele Sportler mit Blick auf eine gesunde Ernährung beraten. Mehr Infos zu Alex Veith finden Sie unter facebook.com/AlexVeithFitness und auf seinem YouTube Kanal „Alex Veith Fitness“.

Doris Strauß ist im Bereich Hauswirtschaft tätig und entwickelt leidenschaftlich gerne fitnessgerechte Rezepte. Julia Kolberg ist begeisterte Sportlerin. Sie hat das Wissen von Alexander Veith und Doris Strauß für dieses Buch zusammengestellt. Das Fitness-Food-Team lebt und arbeitet im Großraum Stuttgart.