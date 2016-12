frohberg und Noordhoff Health Deutschland bieten neue eLearning-Module für die Pflegeausbildung an

Stuttgart/Berlin, Januar 2015 – Der Medienanbieter frohberg _ medien in der medizin hat eine Partnerschaft mit Noordhoff Health Deutschland geschlossen. Ab sofort bietet frohberg eLearning-Module für die Pflegeausbildung an, die Noordhoff Health Deutschland gemeinsam mit Careum, einem der führenden Schweizer Ausbildungszentren für Gesundheitsberufe, entwickelt hat.

Careum gehört zu den renommierten Ausbildern im Bereich der Alten- und Krankenpflege in der Schweiz. Für die individualisierte Ausbildung seiner Schülerinnen und Schüler hat das Bildungszentrum detailreiche eLearning-Module als Ergänzung zum Kursangebot entwickelt. Die technische Umsetzung und das didaktische Konzept für die Module hat Noordhoff Health Deutschland realisiert. Nun stehen 19 interaktive Module mit jeweils zwei Anforderungslevels – „Basis“ und „Aufbau“ – zur Verfügung, die für alle Interessierten zugänglich sind. Die Vermarktung im deutschsprachigen Raum übernimmt frohberg _ medien in der medizin.

„Das Kooperationsangebot von Noordhoff Health Deutschland kam genau zum richtigen Zeitpunkt“, berichtet Elisabeth Straßmeir, Geschäftsführerin von frohberg _ medien in der medizin. Eine Vereinheitlichung der Pflegeausbildung steht in Deutschland vor der Tür. „Wir erwarten die entsprechende Änderung des Pflegeberufsgesetzes für 2015. Die bisher getrennten Ausbildungsgänge Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege werden voraussichtlich generalisiert, das heißt zu einem Ausbildungsgang zusammengefasst. Das bedeutet für Gesundheitsfachschulen, dass sie die Ausbildung entsprechend neu strukturieren, neue Unterrichtseinheiten und neue Lehrmittel entwickeln müssen. Die neuen eLearning-Module für Alten- und Krankenpflegeschulen sind auf diese neuen Anforderungen perfekt zugeschnitten“, erklärt Straßmeir.

Die Module sind über das Frohberg-Angebot „LeLe – Lehren und Lernen“ abrufbar. „LeLe“ bietet bereits vielseitige elektronische Lern- und Lehrmodule für Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte an Gesundheitsfachschulen.

frohberg _ medien in der medizin

Seit über 60 Jahren ist frohberg einer der deutschlandweit führenden Anbieter von Medien, Beratungs- und Technologie-Dienstleistungen im Gesundheitswesen. Entscheidungsträgern bietet frohberg präzise Unterstützung, um Beschaffung und Bereitstellung von Informationen und Medien nahtlos in die bestehenden Prozessabläufe bis hin zum Arbeitsplatz des Nutzers zu integrieren. Als spezialisierter Anbieter steht frohberg seinen Kunden bei der Bündelung und Transparenz in der Medienbeschaffung, von Print und Online bis zu individuellen Intranet- und Fulfillmentkonzepten zur Seite. frohberg stellt derzeit bereits über 370 Kliniken, Krankenhäusern und Schulen des Gesundheitswesens seine Kompetenzen zur Verfügung. frohberg _ medien in der medizin ist eine Tochter der Thieme Verlagsgruppe.

Noordhoff Health Deutschland GmbH

Die Noordhoff Health Deutschland GmbH zielt auf kontinuierliche Weiterentwicklung und Aktualisierung der Kenntnisse und Fähigkeiten in der Pflege und im Gesundheitsmarkt mit den Schwerpunkten Ausbildung, Patientensicherheit und Wirtschaftlichkeit. Um die Qualität im Gesundheitsbereich langfristig zu sichern, unterstützt Noordhoff Health Deutschland Pflegekräfte und Klinikmitarbeiter mit didaktisch hochwertigen eLearning-Lösungen für die Aus-, Fort- und Weiterbildung.