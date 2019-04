Die Natur als Energiespender: Mit dem Garten die Seele stärken

Stuttgart, April 2019 – Die Natur hat eine heilsame Wirkung auf uns, entspannt den Geist und nährt Körper und Seele. Gärten können Oasen sein, die uns verzaubern und beleben. Renate Polz hat sich in einem südsteirischen Weinberg ein grünes Paradies geschaffen und weiß aus eigener Erfahrung, wie ein Garten zum seelenstärkenden Kraftplatz werden kann. Gemeinsam mit Co-Autorin Claudia Reshöft erklärt sie in dem Buch „Mit dem Garten die Seele stärken“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2019), wie man diesen als Ort der Ruhe und Energie für sich nutzt.

„Der Garten hat eine kulturelle Tradition als ein Paradies der Selbstvergessenheit: Hier haben Alltag und Stress keinen Platz, dafür gibt es aber viel Raum für die Seele“, so Polz und Reshöft. Sie sind sich sicher: Im Garten spüren wir die Fülle des Lebens, wir fühlen uns behütet und finden wieder zur inneren Balance. Polz arbeitet als diplomierter Coach und systemische Familienaufstellerin und begleitet ihre Klientinnen und Klienten vor schwierigen Entscheidungen oder nach dem Verlust nahestehender Personen. Gerne tut sie das in ihrem Garten, „einem Ort, an dem die Seele in Stille Klarheit und Heilung finden kann“, so Polz. „Vom Grün umgeben, erleben wir uns selbst als Teil eines sich selbst regulierenden Kosmos und erfahren so, dass die Dinge schon wieder irgendwie in Ordnung kommen. Ein tröstlicher Gedanke, den wir für uns nutzen können“, finden die Autorinnen.

„Wir können in der Natur ganz wir selbst sein. Dabei spielt auch der verlässliche Rhythmus aus Werden, Vergehen und Sich-neu-Erschaffen eine Rolle, ein Zyklus, dem wir wie alles in der Natur auch als Mensch unterworfen sind“, erklären Polz und Reshöft. Die Natur ist nie in Eile, hier geschieht alles zur rechten Zeit, sie gibt uns den Takt vor: Im Frühjahr wird ausgesät, im Sommer laden die Pflanzen zum Genießen und Schwelgen ein, im Herbst werden die Früchte getaner Arbeit geerntet und im Winter ist Zeit zum Innehalten, Ausruhen und Kraftsammeln. Wenn wir uns auf diesen Rhythmus einlassen, lernen wir mehr und mehr den gegenwärtigen Moment zu genießen.

Die Autorinnen geben in ihrem Buch inspirierende Tipps und laden zu kurzen, einfachen Übungen ein, mit denen man die Kraft der Natur in sich aufnehmen und so mehr Widerstandskraft und innere Zufriedenheit erreichen kann. Ein Garten tut nicht nur der Seele gut. Die Pflanzen, die darin wachsen, nähren und heilen uns auch körperlich. Die Autorinnen liefern beispielsweise Rezepte für Lavendelöl, Holundergelee und Kräutertee-Mischungen.

Die Autorinnen:

Renate Polz, diplomierter Coach und geprüfte systemische Familienaufstellerin, hat sich inmitten eines südsteirischen Weinbergs einen paradiesischen Garten geschaffen, den sie auch der Öffentlichkeit zugänglich macht. Überzeugt von der heilsamen Wirkung der Natur, begleitet sie an diesem Kraftplatz Menschen im Umbruch. Sie lebt in Graßnitzberg in der Steiermark.

Claudia Reshöft ist freie Journalistin, Autorin, Psychologische Beraterin und Systemische Einzel-, Paar- und Familienberaterin. Sie lebt in Heringsdorf/Ostholstein.

Renate Polz über den Zauber des Neuanfangs im Frühjahr:

„Um den Boden im Frühling atmen zu lassen, räume ich die verwitterten Pflanzenreste aus den Beeten und grabe sie oberflächlich um. Das Herrichten meiner Beete im Frühjahr ist für mich wie ein innerer Reinigungsprozess. Ich stimme mich mental darauf ein, mich von Dingen zu trennen, die mir keine positive Energie mehr geben. Ich frage mich, wovon ich mich befreien will. Gibt es Angewohnheiten, von denen ich mich besser verabschiede? Oder gibt es Menschen, die mir die Luft zum Atmen nehmen?“