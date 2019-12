Gesund 100 Jahre alt werden: Entzündungen effektiv bekämpfen

Stuttgart, Dezember 2019 – Stille Entzündungen erhöhen das Risiko für chronische Erkrankungen und können den Alterungsprozess maßgeblich vorantreiben. Der Internist und Geriater Dr. med. Peter Niemann erklärt in „Die Anti-Entzündungs-Strategie. Wie Sie gesund 100 Jahre alt werden“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2019), welche Möglichkeiten es gibt, sich über die Jahre gesund und fit zu halten. Sein Rezept gegen Entzündungsprozesse im Körper: Lebensmittel mit vielen Antioxidantien, ein maßvoller Medienkonsum, viel Bewegung und ausreichend Schlaf.

Bereits der griechische Arzt Galenos von Pergamon beschrieb im zweiten Jahrhundert nach Christus Entzündungen: Die betroffene Stelle rötet sich, schwillt an, wird warm und schmerzt. Wir sind weniger leistungsfähig. Das sind auch heute noch die primären Symptome. „Entzündungen dienen unserem Schutz. Das Immunsystem aktiviert seine Abwehrkräfte, um eine Gefahr zu bekämpfen. Sie spielen auch heute bei vielen Erkrankungen eine wichtige Rolle“, erklärt Dr. med. Peter Niemann. Entzündungen werden nicht nur durch äußere Reize, wie zum Beispiel einen Mückenstich, ausgelöst. Auch ungesunde Fette, Feinstaubpartikel oder Pestizide können Ursachen für Entzündungen sein. Bedenklich wird es, wenn das Immunsystem seine Aktivität nicht wieder einstellt, sobald die Gefahr gebannt ist. Dann bleibt eine Entzündung im Körper ohne die typischen Symptome bestehen – im Zahnfleisch, in den Lymphknoten, im Darm oder im Gehirn. Gefährlich ist, dass wir diese sogenannten „stillen Entzündungen“ häufig nicht bemerken. Sie schwächen den Körper von innen heraus, machen uns müde und lustlos, lassen uns vorzeitig altern und sind die Ursache für viele Erkrankungen wie Rheuma oder Schlaganfälle.

Schon kleine Veränderungen im Alltag helfen, Entzündungen zu bekämpfen. Zum Beispiel sorgt eine Ernährung mit bestimmten Gewürzen oder Gemüsesorten dafür, dass wir uns fitter und ausgeglichener fühlen. Denn ihre Inhaltsstoffe dämmen Entzündungsreaktionen ein, die das Immunsystem unnötig auf Trab halten. Ingwer zum Beispiel vermindert die Produktion von Prostanoiden. Das sind Hormone, die Entzündungsprozesse fördern. In gelbem und rotem Gemüse stecken die sogenannten Karotinoide. Sie dienen nicht nur den Pflanzen zum Schutz vor UV-Strahlung, Fressfeinden, chemischen Radikalen und Oxidantien, sondern wirken sich sehr positiv auf unsere Gesundheit aus: Die Entzündungsrate sinkt, wie auch das Krebs-, Depressions- und Schlaganfallrisiko. Selbst Infektionskrankheiten treten seltener auf. Kombinieren wir eine solche abwechslungsreiche und gesunde Ernährung mit regelmäßiger Bewegung, schaffen wir die Basis für ein langes und gesundes Leben. Auch ausreichend Schlaf und soziale Kontakte sind wichtig, denn jede Umarmung und jede beiläufige Berührung lässt den Blutdruck sinken und setzt Endorphine frei, die uns glücklich machen. „Wir sind selbst dafür verantwortlich, wie es uns geht. Zum Glück können wir unsere Gesundheit ganz leicht beeinflussen – ohne dass wir unser Leben von heute auf morgen komplett verändern müssen!“, so Niemann.

Der Autor:

Dr. Peter Niemann ist Facharzt für Innere Medizin, Integrative Medizin und Geriatrie. Er wuchs in Deutschland und den USA auf. Seit 2009 lebt und arbeitet er in Minneapolis. Das menschliche Altern fasziniert ihn schon seit Langem und er ist überzeugt: Menschen können 100 Jahre alt werden und dabei gesund und glücklich leben. Seit vielen Jahren veröffentlicht er regelmäßig Artikel für das Ärzteblatt und betreibt eigene Websites (drpeterniemann.de und arztinusa.de).

Wissenswert: Mit Schnittlauch gegen Entzündungen

Schon mit einfachen Dingen können wir Entzündungen vermeiden und unser Wohlbefinden steigern – beispielsweise indem wir bestimmte Lebensmittel in unsere Ernährung integrieren. Schnittlauch zum Beispiel wächst im heimischen Garten und wirkt im Körper wachstumshemmend auf Bakterien. In ihm steckt eine große Menge an wichtigen Stoffen, die die Gesundheit fördern. Außerdem enthält er Antioxidantien, also entzündungshemmende Stoffe, wie Kaempferol, Quercetol oder Rutin, ebenso hohe Mengen an Vitamin A, C und K. Mineralsalze und Spurenelemente sind ebenfalls vorhanden und der Nährwert ist mit 30 kcal pro 100 g Schnittlauch sehr niedrig. Auch auf zu hohen Blutdruck wirkt sich Schnittlauch positiv aus.