Glutenfreie Lebensmittel

Stuttgart, Juni 2010 – Für Menschen mit Glutenunverträglichkeit oder Zöliakie ist der Lebensmitteleinkauf oft mühsam und zeitaufwendig: Sie müssen die Produkte genau unter die Lupe nehmen und Herstellerangaben gründlich studieren. Der Einkaufsführer „Richtig einkaufen Glutenfrei“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2010) von Andrea Hiller zeigt auf einen Blick, welche Lebensmittel Betroffene unbeschwert genießen können.

Zöliakie ist eine Erkrankung, die hauptsächlich die Verdauungsorgane betrifft: Der Körper verträgt das in Weizen, Roggen, Gerste und Hafer enthaltene Eiweiß Gluten nicht. Es reizt die Dünndarmschleimhaut, die so nicht mehr ausreichend Verdauungsenzyme bildet und die Nährstoffe nicht mehr vollständig aufnehmen kann. Als Folge treten Nährstoffmangelerscheinungen auf. Eine glutenfreie Ernährung ermöglicht Betroffenen ein beschwerdefreies Leben. „Der Lebensmitteleinkauf kann allerdings Probleme machen. Trotz aktueller Verordnungen über die Kennzeichnung von Allergenen in Lebensmitteln sind noch lange nicht alle Verpackungsaufschriften eindeutig", weiß die ebenfalls an Zöliakie leidende Autorin. Mit ihrem Einkaufsführer hilft sie Betroffenen, eine richtige, glutenfreie Auswahl zu treffen. Sie erklärt, was bei der Lebensmittelauswahl zu beachten ist und welche Alternativen zu Weizen und Co. bestehen. Dafür hat Hiller über 500 glutenfreie Lebensmittel bewertet. In den Einkaufstabellen finden Betroffene Informationen, ob das Lebensmittel für eine glutenfreie Ernährung geeignet ist und welche glutenfreien Alternativen es gegebenenfalls gibt. Der Einkaufsführer passt in jede Handtasche und ist so beim Einkauf immer griffbereit: „Er wird ein glutenfreies Leben sicher wieder ein Stück erleichtern“, ist Hiller überzeugt.

Die Autorin

Andrea Hiller leidet selbst an Zöliakie. Sie arbeitet als Diätassistentin.

