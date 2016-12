Selbstvertrauen: Stark im Alltag

Stuttgart, Oktober 2016 – Unsicherheit verbaut Chancen: Oft wünscht man sich, mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Stärken zu haben, um seine Interessen deutlich zu vertreten und mit seiner Meinung ernst genommen zu werden. Charlotte Goldstein ist Wirtschaftspsychologin und Coach. In „Glücks-Coach: Selbstvertrauen“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2016) erklärt sie, wie jeder sein Selbstbewusstsein steigern und so zufriedener und glücklicher werden kann.

„Sie können Ihr ‚Selbst‘ stets stärken. Wie das geht? Indem Sie sich besser kennenlernen, Mut für neue Erfahrungen entwickeln und Ihr individuelles Selbstbestärkungsprogramm starten“, erklärt Goldstein. Die Tipps, Übungen und Worksheets des Ratgebers unterstützen Leser dabei, die drei Säulen ihres Selbstbewusstseins – Selbstwertschätzung, Selbstvertrauen und Selbstbehauptung – zu stärken. Leser lernen, sich selbst anzunehmen, ihre Stärken und Fähigkeiten zu erkennen und ihre Werte und Interessen selbstsicher zu vertreten.

Die wissenschaftliche Basis dabei bilden die positive Psychologie sowie die Glücks- und Resilienzforschung. Diese Sicht der Psychologie will nicht Störungen korrigieren, sondern innere Ressourcen aktivieren. Mit ihrem Ratgeber nimmt die Autorin Leser mit auf eine Entdeckungsreise zu ihren eigenen Stärken und individuellen Selbstwertquellen. „Sie werden es nicht bereuen“, erklärt Goldstein. Für die Selbstwertschätzung ist es beispielsweise wichtig, eigene Leistungen und Stärken zu erkennen. Bei der Life-Line-Übung analysieren Leser, mit welchen Stärken sie es geschafft haben, Höhepunkte in ihrem Leben zu erreichen und aus Tiefpunkten herauszukommen.

Die Autorin:

Die Wirtschaftspsychologin Charlotte Goldstein begleitet vor dem Hintergrund eigener langjähriger Managementerfahrung Menschen und Organisationen als Beraterin und Coach. Ihr besonderer Schwerpunkt liegt in der Begleitung von persönlichen Veränderungsprozessen und der Gestaltung einer gesunderhaltenden Unternehmenskultur. Charlotte Goldstein lebt in München und Stuttgart.

Wissenswertes: Die drei Säulen des Selbstvertrauens

Unser Selbstvertrauen stützt sich auf drei Säulen: Die erste ist die Selbstwertschätzung. Sie umfasst die Art und Weise, wie wir uns selbst positiv annehmen. Sie bildet die Basis für ein grundlegendes „Ja“ zu uns selbst. Die zweite Säule ist das Selbstvertrauen. Gemeint ist das Maß an Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Stärken, die wir benötigen, um eine Aufgabe oder ein Problem erfolgreich zu meistern. Selbstbehauptung, die dritte Säule, umfasst die Fähigkeit, unsere Werte und Glücksquellen zu kennen und zu verteidigen.