Bedenklich, aber oft notwendig: Häufige Verordnung von Psychopharmaka

fzm, Stuttgart, März 2014 – Immer mehr Menschen mit inneren Erkrankungen erhalten Psychopharmaka, obwohl die meisten keine psychische Erkrankung haben. Auf der internistischen Abteilung einer Universitätsklinik wird mehr als jedem sechsten Patienten ein Mittel gegen Depressionen, Psychosen oder Schlafstörungen verordnet. In der Fachzeitschrift „DMW Deutsche Medizinische Wochenschrift“ (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2014) erläutert der Klinikleiter die Gründe.

Bei gut 17 Prozent der Patienten, die im Jahr 2010 an der Klinik für Innere Medizin III des Universitätsklinikums Jena behandelt wurden, empfahlen die Ärzte im Entlassungsbrief ein oder mehrere Psychopharmaka. Das mag viel erscheinen, schreibt Klinikleiter Professor Gunter Wolf, zumal weniger als jeder zweite der Patienten eine psychiatrische Erkrankung hatte und nur jeder siebte in der Klinik von einem Psychiater untersucht wurde. Doch die Zahl der internistischen Erkrankungen, in denen Psychopharmaka zum Einsatz kommen, ist laut Professor Wolf in den letzten Jahren gestiegen.