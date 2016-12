Besser nachfragen!

Frauen, die unter häuslicher Gewalt leiden, sprechen oft nur ungern darüber - selbst wenn sie sich in den professionellen Händen eines Psychiaters befinden. Auch umgekehrt gibt es Hürden: Für das medizinische Personal ist es nicht einfach, das Problem sofort zu erkennen und anzusprechen. "Entsprechend schwierig ist es, gezielt Hilfe anzubieten", sagt Professor Anita Riecher-Rössler von den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel. Um herauszufinden, wie häufig das Problem gerade bei Patientinnen in der Psychiatrie ist und welche Risikofaktoren es gibt, hat Riecher-Rössler gemeinsam mit Kollegen eine Befragungsstudie durchgeführt. Die Arbeit erscheint nun in der Fachzeitschrift "Fortschritte der Neurologie Psychiatrie" (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2013).

Die Basler Wissenschaftler befragten insgesamt 115 Frauen, die eine psychiatrische Kriseninterventionsstation aufgesucht hatten, nach ihren Erfahrungen mit häuslicher Gewalt. Dabei gaben immerhin 70 Prozent der Frauen an, irgendwann in ihrem Leben in irgendeiner Form von Partnergewalt betroffen gewesen zu sein. Bei elf Prozent war die Gewalt die Ursache für die jetzige Behandlung, und 19 Prozent gaben an, mindestens einmal in ihrem Leben aufgrund häuslicher Gewalt in stationärer Behandlung gewesen zu sein.